Укрaїнa
101
1 хв

Одна людина постраждала внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя: триває ліквідація наслідків (фото)

У ніч на 22 жовтня росіяни завдали удару по Запоріжжю, внаслідок чого постраждала одна людина. На місці працюють екстрені служби.

Олена Кузьмич
Запоріжжя

Запоріжжя / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Внаслідок нічного удару по Запоріжжю одна людина отримала поранення. На місці працюють рятувальні служби, триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

Інформацію підтвердив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Місцева влада інформує, що всі, хто потребує допомоги — психологічної, гуманітарної чи інформаційної — можуть звернутися на гарячі лінії.

Контакти для допомоги:

📲 Міський кол-центр:

  • 15-80

  • (050) 414 15 80

  • (067) 656 15 80

📲 Гаряча телефонна лінія Запорізької ОВА:

  • 0 800 503 508

