Одна людина загинула, семеро постраждали: нові дані про атаку на Запоріжжя

Запоріжжя / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Реклама

Унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя загинула одна людина, ще семеро дістали поранення, серед них – дитина.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Кількість постраждалих зросла – кільком людям знадобилася допомога медиків. На місцях влучань працюють бригади швидкої допомоги. Пораненим надається вся необхідна медична допомога.

Реклама

Російські війська продовжують обстрілювати Запоріжжя, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі. Влада закликає мешканців дотримуватися правил безпеки та перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області в ніч проти 9 вересня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.