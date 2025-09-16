ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Одна людина загинула, семеро постраждали: нові дані про атаку на Запоріжжя

У Запоріжжі внаслідок російської атаки загинула одна людина, ще семеро отримали поранення, серед них – дитина. Медики надають постраждалим необхідну допомогу.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Запоріжжя

Запоріжжя / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя загинула одна людина, ще семеро дістали поранення, серед них – дитина.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Кількість постраждалих зросла – кільком людям знадобилася допомога медиків. На місцях влучань працюють бригади швидкої допомоги. Пораненим надається вся необхідна медична допомога.

Російські війська продовжують обстрілювати Запоріжжя, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі. Влада закликає мешканців дотримуватися правил безпеки та перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області в ніч проти 9 вересня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Дата публікації
