Одна з ракет впала на село у РФ під час атаки: журналіст пояснив цікаву деталь

У Петропавлівці вибухнула російська ракета Х-101, яка запускалась з Каспійського регіону.

Під час сьогодншіньої ракетної атаки на Україну, одна з ракет впала у селі Петропавлівка Воронезької області РФ. Внаслідок цього кілька будинків знищені.

Український журналіст Денис Казанський прокоментував цей випадок.

Від пояснює, що відстань від кордону з Україною наскільки велика, що жодна наша артилерія туди добити не може.

"Просто для розуміння. Село Петропавлівка Воронезької області від підконтрольної території України знаходиться на відстані близько 250 кілометрів. Жодна українська артилерія туди добити не може", - написав він.

Тим часом місцеві продовжують дивуватися, що ж наспраді сталося у їхньому селі.

"Тож Путін у буквальному значенні вкотре розбомбив Воронеж. Ну майже Воронеж", -

Нагадаємо, що вранці вівторка, 2 січня, Росія масовано атакує українські міста ракетами та безпілотниками. Через обстріл країни-терористки у Києві та області частково зникло світло. Найбільше під удар ворога потрапили Київ та Харків. Багато постраждалих.

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