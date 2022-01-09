Одна область в Україні знову з показниками "помаранчевої" зони: де погіршилася COVID-ситуація

Одна область в Україні знову з показниками "помаранчевої" зони: де погіршилася COVID-ситуація

У Херсонській області перевищено динаміку рівня госпіталізацій.

В Україні у Херсонській області погіршується COVID-ситуація і регіон перевели до "помаранчевої" зони карантину.

Про це свідчать дані МОЗ.

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У Херсонській області перевищено динаміку рівня госпіталізацій - 78,6% за максимального показника 50%. В області рівень захворюваності сягає 65 за визначеного показника 75 на 100 тис. населення. Рівень госпіталізацій в регіоні - 26,9 за показника 60 на 100 тис. населення.

Інші області України перебувають у "жовтій" зоні епіднебезпеки.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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