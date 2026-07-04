"Вийшли на межу": експерт пояснив особливість масованих ударів Росії

Російська атака на Україну

Реклама

Майже незмінна кількість ракет і ударних безпілотників, які Росія використовує під час останніх масованих атак на Україну, свідчить про те, що військово-промисловий комплекс держави-агресорки досяг межі своїх можливостей.

Таку думку в коментарі «24 каналу» висловив авіаційний експерт Костянтин Криволап.

За його словами, останній удар по Києву відрізнявся від попередніх насамперед концентрацією практично всіх засобів ураження на столиці, що створило безпрецедентне навантаження на українську систему протиповітряної оборони.

Реклама

Водночас масштаби російських атак упродовж останнього часу залишаються майже незмінними.

«Якщо порахувати по чисельності, то було 73 ракети, потім 74. Дронів — 656, 661, зараз близько 500. Порядок один і той самий. Це каже про те, що росіяни вийшли на межу своїх можливостей», — наголосив Криволап.

Експерт також зазначив, що ракети «Циркон» фактично слід відносити до балістичних цілей, оскільки для їхнього перехоплення використовуються відповідні засоби протиповітряної оборони.

На його переконання, Росія нині застосовує озброєння практично одразу після виробництва, не формуючи значних резервів.

Реклама

«Фактично вони воюють „з коліс“, витрачаючи навіть частину стратегічного запасу саме в той момент, коли тривають розмови про можливі переговори, а Україна завдає дедалі болючіших ударів по нафтовій інфраструктурі РФ», — пояснив авіаексперт.

Криволап вважає, що Кремль свідомо концентрує удари по Києву, намагаючись психологічно вплинути на українське суспільство та схилити його до прийняття російських умов.

Втім, за словами експерта, такі дії мають протилежний ефект.

«Українці не здаються. Від таких атак у людей лише зростає злість на ворога», — підсумував він.

Реклама

Удари Росії по Україні — останні новини

Нагадаємо, масована атака РФ на Київ у ніч на 2 липня призвела до значних руйнувань у житлових районах столиці. Ворожі атаки забрали життя 30 людей.

У п’ятницю, 3 липня, президент РФ Володимир Путін пригрозив продовженням масованих ударів по українських містах. Він заявив про необхідність подальшого посилення тиску на український оборонний сектор.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час щомісячної комплексної наради з питань протидії повітряним загрозам наголосив, що Росія накопичує сили та засоби для нових масованих ударів по Україні, збільшуючи кількість реактивних безпілотників та баражуючих боєприпасів.

Новини партнерів