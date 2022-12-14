Одна підписка – один долар: EVERAID.UA оголосив різдвяну благодійну акцію на потреби ЗСУ

Благодійний фонд EVERAID.UA, який українські бізнесмени-меценати заснували в Польщі, пропонує всім охочим долучитися до різдвяної акції «Одна підписка – один долар», всі кошти від якої підуть на закупівлю необхідної техніки та обмундирування для Збройних сил України.

Суть акції полягає в тому, що всіх охочих допомогти ЗСУ, а також переселенцям і притулкам для тварин, запрошують підписатися на сторінку фундації в Instagram. За цим посиланням ви можете подивитися, як працює фундація, що закуповує і куди передає.

Кількість підписок, яку вдасться зібрати до свята Різдва, 7 січня, перетвориться на цю ж суму в доларах, обіцяють засновники і меценати фонду.

"Вже майже рік триває війна. Наші захисники та захисниці, лікарі, рятувальники, громадяни нашої країни та волонтери роблять все можливе. Але люди не можуть допомагати вічно, і поміч ця зменшується щодня, хоча ми розуміємо, що вона потрібна. Ми заощаджуємо ресурси між великими зборами на щось суттєве, але вже не так рішуче підтримуємо кожного дня. І це зрозуміло, враховуючи пошкоджену інфраструктуру та житло. Тому ми пропонуємо альтернативу, якщо немає грошей. Від вас потрібна лише підписка на нашу сторінку EVERAID.UA в Instagram. Кожна підписка буде дорівнювати 1$. Скільки тисяч підписок з'явиться тут до Різдва – стільки ж тисяч доларів ми зберемо з меценатів та витратимо на вже четверту партію допомоги вiд фундації EVERAID.UA", – розповів один із засновників фонду Максим Міллер.

Зібрані кошти планують витратити на засоби тактичної медицини, одяг, дрони, коптери, системи звʼязку, броньовики, позашляховики, мотоцикли, квадроцикли, харчування, гуманітарну допомогу, гігієну для дорослих та дітей, корм та ліки для тварин, системи обігріву, генератори, аптечки, спальники, приціли й багато іншого.

Нагадаємо, благодійний фонд Everaid.ua створила у квітні 2022 року в Польщі група українських бізнесменів. А саме: компанія Everstake, Евгеній Зайферт, Сергій Васильчук, Олександр Слобоженко, компанія Traffic Devils та Максим Міллер.

На даний момент фундація, без врахування особистих донатів її меценатів, витратила за 9 місяців війни вже приблизно 2 млн доларів. Нині фонд опікується кількома військовими частинами, організаціями, які відповідають за переселенців, та притулками для домашніх тварин.

Фонд планує розвивати свою діяльність і після війни, спрямовуючи кошти на проєкти з відбудови інфраструктури України.