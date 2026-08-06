Одна підсумкова робота вирішуватиме все: чому вчителі обурені новими правилами МОН

Вчитель / © Credits

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Від 2026/2027 навчального року для учнів 1–9 класів запровадять нові загальні критерії оцінювання. Вони замінять правила, що діяли від 2011 року.

Відповідний наказ Міністерства освіти і науки оприлюднили на сайті Верховної Ради.

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Документ встановлює єдині принципи, види, форми та шкали оцінювання. Учні та їхні батьки матимуть право отримати пояснення щодо виставленого бала, а в разі незгоди — оскаржити результат.

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Оцінювання має ґрунтуватися на справедливості, об’єктивності, неупередженості, незалежності, недискримінації та академічній доброчесності.

Учителі повинні враховувати не лише знання теорії, а й уміння застосовувати її на практиці, критично мислити, співпрацювати, розв’язувати проблеми, а також здійснювати самооцінювання і взаємооцінювання.

Які види оцінювання залишаться

Новий наказ передбачає чотири основні види оцінювання:

формувальне;

поточне;

підсумкове — тематичне, семестрове та річне;

державну підсумкову атестацію.

Також використовуватимуть чотири шкали: вербальну, рівневу, 12-бальну та дихотомічну — «зараховано» або «не зараховано».

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У 1–2 класах усі результати оцінюватимуть словесно.

У 3–4 класах формувальне оцінювання залишиться вербальним, поточне може бути вербальним або рівневим, а підсумкове — рівневим.

У 5–12 класах формувальне оцінювання може бути словесним, рівневим або бальним. Поточне та підсумкове проводитимуть за 12-бальною шкалою.

На основі загальних вимог МОН кожна школа повинна розробити власні критерії оцінювання для окремих предметів і освітніх галузей, а потім оприлюднити їх на своєму сайті.

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Нова система оцінювання. / © Скріншот

Чому вчителі критикують зміни

Директор вінницького ліцею №9 Олександр Козлов заявив, що новий підхід може знизити значення щоденної роботи учнів.

"Учні швидко зчитують нові правила гри: якщо щоденна праця "ні на що не впливає", то навіщо вчитися протягом семестру? Можна три місяці бити байдики, а потім за допомогою шпаргалки чи штучного інтелекту "написати" одну підсумкову роботу. І навпаки: дитина, яка важко й чесно працювала щодня, але в день контрольної перенервувала через повітряну тривогу чи блекаут, отримує низький бал без права врахувати її попередній систематичний поступ", – пише Козлов.

Він також розкритикував необхідність створювати окремі шкільні інструкції та закликав запровадити прості й однакові правила.

Інші педагоги звернули увагу, що тематичне оцінювання стає обов’язковим, а критерії в різних школах можуть відрізнятися. На їхню думку, єдині вимоги мало б розробити міністерство.

Чи скасували "групи результатів"

Окремої згадки про скасування оцінювання за групами результатів у новому документі немає. Через це частина вчителів припустила, що від такого підходу відмовилися.

Водночас учителька української мови Ольга Суділовська наголосила, що групи результатів залишаються частиною реформи Нової української школи та закріплені у державних стандартах.

За її словами, новий наказ лише оновлює загальні критерії оцінювання, але не скасовує саму методику груп результатів.

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