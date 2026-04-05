Купівля квартири - справа непроста

Помилка в документах на нерухомість може створювати перешкоди в багатьох справах — від оформлення субсидії до продажу житла і вступу в спадкування.

Перевірка об’єкта нерухомості

Найпоширеніша помилка — поверхнева перевірка історії квартири або будинку. Покупці часто обмежуються лише актуальним записом у реєстрі, не аналізуючи попередні переходи права власності.

Згідно зі статтею 215 Цивільного кодексу України, правочин можуть визнати недійсним, якщо він укладений з порушенням закону. Це означає, що навіть оформлений договір не захищає, якщо раніше були юридичні порушення.

Особливо небезпечні ситуації:

приховані спадкоємці, які не дали згоду

відсутність дозволу одного з подружжя

продаж майна без належних прав у продавця

Варто обов’язково:

отримати повну історію власників

перевірити судові справи щодо об’єкта

переконатися у відсутності боргів і обтяжень

вказувати реальну суму в договорі

Деякі покупці уникають рієлторів, щоб зекономити. Однак корисними послуги рієлтора будуть ще на етапі аналізу ринку — спеціаліст може підібрати гідні варіанти з урахуванням вашого бюджету.

Рієлтори також відповідають за комунікацію з власником, оформлення, перевірку документів, об’єктів та власників нерухомості. Фахівець з нерухомості може здійснити торг у ціні, аби отримати більш вигідну для клієнта пропозицію. Тому витрати на послуги рієлтора можуть окупитися, однак надійність документації та якісна перевірка житла — будуть гарантовані.

Раніше повідомлялося, що спадщина охоплює не лише майно, а й фінансові зобов’язання померлого. Разом із квартирою, будинком або автомобілем спадкоємець може отримати кредити, іпотеку чи інші борги.