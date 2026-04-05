Укрaїнa
6756
2 хв

Одна помилка — і ви без квартири: що треба знати про оформлення житла, аби його не втратити

Через брак досвіду та інформації покупці нерідко припускаються серйозних помилок, які можуть коштувати часу, грошей і нервів.

Анастасія Павленко
Купівля квартири - справа непроста

Помилка в документах на нерухомість може створювати перешкоди в багатьох справах — від оформлення субсидії до продажу житла і вступу в спадкування.

Про це пише «Новини Live».

Перевірка об’єкта нерухомості

Найпоширеніша помилка — поверхнева перевірка історії квартири або будинку. Покупці часто обмежуються лише актуальним записом у реєстрі, не аналізуючи попередні переходи права власності.

Згідно зі статтею 215 Цивільного кодексу України, правочин можуть визнати недійсним, якщо він укладений з порушенням закону. Це означає, що навіть оформлений договір не захищає, якщо раніше були юридичні порушення.

Особливо небезпечні ситуації:

  • приховані спадкоємці, які не дали згоду

  • відсутність дозволу одного з подружжя

  • продаж майна без належних прав у продавця

Варто обов’язково:

  • отримати повну історію власників

  • перевірити судові справи щодо об’єкта

  • переконатися у відсутності боргів і обтяжень

  • вказувати реальну суму в договорі

Деякі покупці уникають рієлторів, щоб зекономити. Однак корисними послуги рієлтора будуть ще на етапі аналізу ринку — спеціаліст може підібрати гідні варіанти з урахуванням вашого бюджету.

Рієлтори також відповідають за комунікацію з власником, оформлення, перевірку документів, об’єктів та власників нерухомості. Фахівець з нерухомості може здійснити торг у ціні, аби отримати більш вигідну для клієнта пропозицію. Тому витрати на послуги рієлтора можуть окупитися, однак надійність документації та якісна перевірка житла — будуть гарантовані.

Раніше повідомлялося, що спадщина охоплює не лише майно, а й фінансові зобов’язання померлого. Разом із квартирою, будинком або автомобілем спадкоємець може отримати кредити, іпотеку чи інші борги.

