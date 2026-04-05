Одна помилка — і ви без квартири: що треба знати про оформлення житла, аби його не втратити
Через брак досвіду та інформації покупці нерідко припускаються серйозних помилок, які можуть коштувати часу, грошей і нервів.
Помилка в документах на нерухомість може створювати перешкоди в багатьох справах — від оформлення субсидії до продажу житла і вступу в спадкування.
Про це пише «Новини Live».
Перевірка об’єкта нерухомості
Найпоширеніша помилка — поверхнева перевірка історії квартири або будинку. Покупці часто обмежуються лише актуальним записом у реєстрі, не аналізуючи попередні переходи права власності.
Згідно зі статтею 215 Цивільного кодексу України, правочин можуть визнати недійсним, якщо він укладений з порушенням закону. Це означає, що навіть оформлений договір не захищає, якщо раніше були юридичні порушення.
Особливо небезпечні ситуації:
приховані спадкоємці, які не дали згоду
відсутність дозволу одного з подружжя
продаж майна без належних прав у продавця
Варто обов’язково:
отримати повну історію власників
перевірити судові справи щодо об’єкта
переконатися у відсутності боргів і обтяжень
вказувати реальну суму в договорі
Деякі покупці уникають рієлторів, щоб зекономити. Однак корисними послуги рієлтора будуть ще на етапі аналізу ринку — спеціаліст може підібрати гідні варіанти з урахуванням вашого бюджету.
Рієлтори також відповідають за комунікацію з власником, оформлення, перевірку документів, об’єктів та власників нерухомості. Фахівець з нерухомості може здійснити торг у ціні, аби отримати більш вигідну для клієнта пропозицію. Тому витрати на послуги рієлтора можуть окупитися, однак надійність документації та якісна перевірка житла — будуть гарантовані.
Раніше повідомлялося, що спадщина охоплює не лише майно, а й фінансові зобов’язання померлого. Разом із квартирою, будинком або автомобілем спадкоємець може отримати кредити, іпотеку чи інші борги.