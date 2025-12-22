"Одна секунда змінює все твоє життя": історія чоловіка, який втратив сім’ю під час обстрілу Тернополя

Тернопіль / © Національна поліція України

Цьогорічні різдвяні свята у Тернополі проходять без традиційних урочистостей та головної ялинки. Місто вшановує пам’ять 38 мирних мешканців, які загинули внаслідок масштабного російського удару ракетами та дронами місяць тому.

Про це повідомляє Tagesschau.

Трагедія однієї родини

Серед тих, для кого життя назавжди розділилося на «до» та «після» — Камаль Ель Ахдар. Він народився у Марокко. Багато років тому приїхав до України на навчання. І вирішив залишитися тут. Також одружився на Марії.

Ранок 19 листопада став фатальним для його сім’ї. Поки Камаль був на кухні і готував молоко для дитини, російський снаряд влучив у будинок. Чоловік вижив лише тому, що перебував у сусідній кімнаті. Його дружина Марія та двоє дітей — 6-річна Каміла та однорічний Назар — загинули на місці. Ще троє мешканців будинку досі вважаються зниклими безвісти.

«Одна секунда змінює все твоє життя. Ти дивишся на них, а за мить їх уже немає. Важко, коли троє найважливіших людей зникають одночасно», — ділиться Камаль.

Сьогодні він разом із батьками дружини, Олександрою та Михайлом, щодня приходить до могил рідних.

«Є багато співчуття. Я вдячна всім, хто допомагає мені впоратися з втратою. Але жодне співчуття у світі не поверне моїх улюблених онуків, мою доньку», — каже Олександра, мати вбитої Марії.

Місто без свята

Також у медіа зазначається, що цього року Тернопіль відчув повномасштабну війну з безпрецедентною жорстокістю. Окрім 38 цивільних жертв листопадової атаки, місто за час великої війни поховало понад 450 військовослужбовців. Через жалобу та складну ситуацію в енергосистемі міська влада прийняла рішення не встановлювати головну ялинку на центральній площі.

Мер Тернополя Сергій Надал наголосив, що яскраві святкування були б недоречними. Водночас він відзначив стійкість громади, яка миттєво згуртувалася для допомоги постраждалим, забезпечуючи їх їжею, одягом та підтримкою. Опитані мешканці здебільшого підтримують відсутність розваг.

«Святкової атмосфери немає вже чотири роки. Я рада, що ялинку не ставили», — каже місцева жителька Юлія.

У видані повідомляється, попри відсутність зовнішніх атрибутів свята, тернополяни намагаються зберігати родинні традиції. Для багатьох це Різдво стало нагадуванням про те, наскільки важливо цінувати кожну хвилину, проведену з близькими, адже в умовах російської агресії безпека залишається крихкою навіть за сотні кілометрів від лінії фронту.

Нагадаємо, росіяни атакували Тернопіль вночі 19 листопада. Під час ворожого обстрілу сталося влучання в одну з багатоповерхівок міста.

Станом на 10 грудня кількість загиблих під час атаки РФ у Тернополі зросла до 38 осіб, серед яких восьмеро дітей.

Ще троє досі вважаються зниклими безвісти. 9 грудня у місті почали демонтаж багатоповерхівки на вулиці Стуса, зруйнованої ракетою Х-101.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що для атаки на багатоповерхівки в місті Тернополі російська терористична армія використала крилаті ракети Х-101, які містять компоненти та комплектувальні, виготовлені у США, Китаї, на Тайвані, в Німеччині, Нідерландах та інших країнах.