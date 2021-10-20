Одна тягла в руках, інша - на тачці: у Миколаєві дві підприємливі пенсіонерки поцупили орендні самокати (відео)

Двох миколаївських бабусь "застукали" на крадіжці чужого майна.

У Миколаєві дві пенсіонерки вирішили обзавестися транспортом, поцупивши його на вулиці. Бабусі потягли електросамокати, які здають в оренду для катання містом.

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Відео спроб забрати електросамокати опублікували в соцмережах. Такі витівки бабусь прокоментував міський голова Олександр Сенкевич.

"Це - прокатні самокати, ніхто їх не забув на вулиці. Там можна поставити собі програму на телефон, наповнити грошима цю програму і користуватися самокатами. Вже є і курйозні випадки. Двох бабусь "засікли", вони ці самокати вже "утирилі". Одна з них потягла його руками через трамвайні колії, інша була більш передбачлива, привезла візок і завантажила його на візок", - сказав Сенкевич.

Він закликав містян не прославляти місто у поліцейських хроніках і повідомляти про подібні правопорушення до поліції.

Нагадаємо, що Києві біля одного з супермаркетів "підприємлива" бабуся збирала пожертву, після чого робила покупки та їхала на таксі.

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