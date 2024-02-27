Що стало з бригадою, яка обороняла Авдіївку

Захисники пообіцяли відпочити та набратися сил, щоб знову бити ворога.

Одна з бригад українських військових вперше за два роки відійшла на ротацію. Йдеться про 110 окрему механізовану бригаду ім. генерал-хорунжого Марка Безручка, яка обороняла Авдіївку.

Про це повідомили в пресслужбі бригади.

“Ми виходимо на відпочинок. Виходимо з високо піднятою головою. За два роки протистояння нарешті ротація. Ми будемо набиратися сил, щоб знову бити ворога. Підрозділам, що нас змінили, бажаємо витримки та якомога більше знищити “орків”, — йдеться у повідомленні.

Водночас представники бригади висловили й подяку Авдіївській, Мирноградській та Покровській військово-цивільним адміністраціям та керівництву Авдіївського коксохімічного заводу.

“Без вашого сприяння нам би було набагато важче стримувати навалу московитської орди. Ваша допомога — безцінна”, — наголосили у бригаді.

Нагадаємо, що ЗСУ залишили ще два села під Авдіївкою.

Читайте також: