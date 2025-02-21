Одна з депутатів фракції "Слуга народу" подала заяву про складання мандату: подробиці

Заяву має розглянути Регламентний комітет, після чого відбудеться голосування у Верховній Раді.

Нардепка від "Слуги народу" Ірина Кормишкіна, якій у січні було оголошено підозру Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, подала заяву про складання своїх депутатських повноважень.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

"Депутатка від слуг Ірина Кормишкіна (Аллахвердієва) подала заяву про складання депутатських повноважень. Нагадаю, що вона отримала підозру від НАБУ щодо незаконного збагачення. А саме — Кормишкіна набула у власність активи на суму понад 20 млн грн. Також у декларації не зазначила дані про будинок й дві земельні ділянки", — зазначив депутат.

Заяву має розглянути Регламентний комітет, після чого відбудеться голосування у Верховній Раді.

Нагадаємо, 17 жовтня, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру у незаконному збагаченні чинній народній депутатці.

У січні Кормишкіна отримала нову підозру — в умисному декларуванні недостовірної інформації.

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