Одна з громад на Одещині перебуватиме без світла до 26 грудня

Арцизька громада на Одещині повністю знеструмлена після ударів по енергетиці. Світла там не буде до 26 грудня.

Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.

Як відомо, російські війська атакували енергетичну інфраструктуру три дні тому. Тоді влада повідомила, що очікувати світла найближчого тижня — не варто. Сьогодні ДТЕК оприлюднив інформацію про те, що терміни відновлення ще довші.

Зауважимо, що нині в Одеській області на світло чекають понад 32 тисячі споживачів. Енергетики працюють цілодобово.

Раніше йшлося про ситуацію зі світлом на Одещині. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що за останні чотири доби енергетики відновили технічну можливість повернути електропостачання до 583,7 тисячі осель Одещини. Також повністю заживлена вся критична інфраструктура.

Пошкодження енергосистеми в Одесі, на жаль, є суттєвими, тож під'єднати одночасно всіх клієнтів наразі неможливо.

«Зараз без напруги тимчасово залишаються ще 32,3 тисячі споживачів. Фахівці ДТЕК Одеські електромережі працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити світло в усіх домівках», — зазначив Кіпер.