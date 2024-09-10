Одна з країн дозволила Україні бити по території Росії: стосується і F-16

В України є право використовувати голландську зброю для захисту себе.

Нідерланди дозволили Україні використовувати своє озброєння для атак на військові об'єкти на території країни-агресорки Росії.

Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

З його слів, Амстердам дозволяє Києву використовувати їхнє озброєння на російській території в межах права на самозахист - відповідно до міжнародного права. Це стосується також і винищувачів F-16, які надасть Амстердам Україні.

"Київ має право захищати себе. І якщо країну атакують з прикордонних районів або російських аеродромів, то вона може цілитися у військові об'єкти. Те ж саме стосується ворожих ракет: вони теж можуть бути перехоплені нашою зброєю над Росією" , - наголосив Брекельманс.

Політик також закликав союзників України зробити те ж саме. Адже, зауважив міністр, норми міжнародного права не обмежують відстань для таких ударів.

"Право на самооборону не припиняється за 100 кілометрів від кордону. Ми не накладали на Україну жодних обмежень на оперативну відстань", - заявив нідерландський міністр оборони.

Нідерланди також виділять 80 млн євро на матеріали для обслуговування F-16 та поставлять ракети "повітря-повітря".

Нагадаємо, аналітики ISW інформували про те, що Кремль нарощує можливості для завдання високоточних ударів углиб України. Зокрема, Москва дедалі активніше закуповує балістичні ракети в Ірану та Північної Кореї та продовжує нарощувати виробництво власного озброєння.

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