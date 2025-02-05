Одна з країн НАТО виділила Україні новий пакет допомоги: куди спрямують кошти

Гроші спрямують на підтримку енергетики, бізнесу та соціальних ініціатив.

У середу, 5 лютого, Велика Британія оголосила про виділення Україні додаткових 68 мільйонів доларів.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі під час візиту до Києва.

"Сьогодні я оголошую про надання додаткової підтримки Великої Британії Україні у розмірі 55 мільйонів фунтів, щоб допомогти підвищити стійкість і зростання в обох наших країнах і економіках", – заявив дипломат.

Сума включає:

приблизно $21,2 мільйона на підтримку інноваційних енергетичних проєктів для відновлення та сталого розвитку енергетичної системи України;

приблизно $12,4 мільйона на відновлення, реконструкцію та реформування української економіки;

приблизно $31,2 мільйона для зміцнення соціальних систем і послуг, які мають стати більш інклюзивними та ефективними;

приблизно $3,7 мільйона на постачання зерна та інших харчових продуктів з України до Сирії.

Нагадаємо, Умєров повідомив подробиці про пакет військової допомоги від Італії для України.

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