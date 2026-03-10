ТСН у соціальних мережах

113
2 хв

Одна з країн ЄС готує жорсткий контроль за автобусними перевезеннями з України: деталі

Олена Капнік
Автовокзал Прага.

Автовокзал Прага. / © ТСН

Уряд Чехії хоче змінити правила автобусного сполучення з Україною. Прага планує запровадити суворий контроль за перевізниками.

Про це повідомив спікер Палати депутатів Чехії та лідер партії SPD Томіо Окамура, пише УНІАН.

За його слів, влада створила спеціальну робочу групу, яка перегляне умови перевезень та впровадити жорсткий нагляд за пасажирськими маршрутами.

«Ми посилимо умови та контроль за перевезенням з України. Покарання українців за зловживання пільгами триває. Ми готуємося посилити закон про проживання іноземців у Чехії», — йдеться у його повідомленні.

Зокрема, Окамура висунув низку серйозних звинувачень на адресу перевізників. Мовляв, транспортні оператори ухиляються від сплати податків, а багаж пасажирів не проходить належного контролю.

Політик закликав посилити нагляд за маршрутками. З його слів, частина ринку працює «в чорну» та використовуються для контрабанди незаконних товарів. Зокрема, зброї та інших військових товарів, ігноруючи законодавство та безпекові норми.

Презентація проєкту на коаліційній раді запланована на травень, після чого документ передадуть на розгляд уряду, зазначив Окамура.

Скандальні заяви Окамури

Раніше Томіо Окамура заявив, що у Чехії хочуть припинити допомогу Україні та біженцям. Також він виступає за припинення всіх програм підтримки, зокрема, з військовою, фінансовою та гуманітарною.

У новорічному зверненні він назвав війну в Україні «безглуздою», а українську владу — «хунтою Зеленського», що нібито розкрадає кошти. Політик виступив за вихід Чехії з-під впливу Брюсселя, розкритикував західну зброю як неефективну та підтримав повернення до російського газу.

