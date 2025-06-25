Одна з країн ЄС прийматиме біженців з України по-новому: що зміниться

Українські біженці / © Associated Press

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Швейцарія розглядає запровадження нових критеріїв для надання статусу захисту S українцям, наслідуючи приклад Норвегії. Згідно з новим підходом, право на захист отримають лише ті, хто востаннє проживав у регіонах України, що частково або повністю окуповані Росією, або де тривають активні бойові дії.

Про це повідомило видання SRF.

Федеральна рада Швейцарії вже готує відповідне рішення, яке має на меті реалізувати парламентський мандат. Як повідомив Державний секретаріат з питань міграції (SEM), країна орієнтується на модель Норвегії, яка ще торік класифікувала регіони України як «безпечні» та «небезпечні». Згідно з цією практикою, до безпечних належать центральні та західні області, тоді як небезпечними вважаються східні та південні.

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Швейцарська правоконсервативна партія (ШВП) підтримує обмеження. Представник ШВП Паскаль Шмід назвав підхід правильним, хоча й розкритикував повільність уряду. Водночас Швейцарська рада у справах біженців виступає проти нововведень, вказуючи на нестабільну безпекову ситуацію в Україні та можливу дискримінацію між новоприбулими та тими, хто вже перебуває у країні.

Обмеження не стосуватимуться тих, хто отримав захист раніше. Проте близько третини українських біженців у Швейцарії, за даними SEM, приїхали з регіонів, які згодом можуть бути визнані безпечними. Що робити громадянам із цих територій — залишається відкритим. Якщо їм відмовлять у статусі захисту S, вони зможуть подати стандартну заяву на притулок. У разі відмови питання повернення вирішуватиметься в судовому порядку, і в окремих випадках може бути надано тимчасовий дозвіл на перебування.

Нагадаємо, Financial Times зазначило, що українські біженці інтегрувались краще, ніж інші.

За словами директорки Інституту демографії та соціальних досліджень, немає простої відповіді, як повернути українських біженців, які виїхали через повномасштабне вторгнення Росії. Поки в Україні буде небезпечно, люди не повертатимуться.

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Водночас ЄС почав обговорення сценаріїв завершення тимчасового захисту для українців. Серед варіантів — останнє подовження на рік, новий статус на 10 років або поступовий вихід із програми.