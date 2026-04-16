Одна з країн ЄС виплатить українцям до 42 тис. грн: хто може отримати гроші

Гроші. / © Національний банк України

Реклама

У квітні 2026 року неурядова гуманітарна організація «Acted» з Франції надасть жителям деяких населених пунктів прифронтової Сумської області фінансову допомогу. Отримати кошти можуть вразливі категорії населення.

Про це стало відомо з оголошення однієї з громад.

Хто з українців зможе оформити допомогу

Французька організація навесні працює у Сумській області. Вона надає фінансову допомогу громадянам на підтримку господарської діяльності під час війни. Зокрема, звернутися за виплатами можуть жителі Миколаївської селищної громади — з населених пунктів Миколаївка, Аркавське, Бутовщина, Веселе, Гостинне, Жолобок, Зоряне, Калинівка, Пащенкове, Стрільцеве, Самара, Слобожанське та Сушилине.

Реклама

Взяти участь у грантовій програмі з підтримки господарської діяльності можуть вразливі категорії:

переселенці з території активних бойових дій;

громадяни, які постраждали від війни (зруйноване житло/господарство/втрата роботи/доходу/засобів виробництва);

родини з трьома і більше дітьми до 18 років;

домогосподарства з дітьми до двох років;

сім’ї з вагітними жінками;

безробітні передпенсійного віку (від 50 років);

домогосподарства з особами з інвалідністю;

родини з громадянами з тяжкими хворобами;

люди похилого віку (від 60 років);

домогосподарства, що очолюють жінки;

родини, очолювані батьками-одинаками.

У межах програми жителі з прифронтових населених пунктів можуть отримати гранти у розмірі від 29 тис. до 42 тис. грн

Водночас заборонено окремо подаватися та претендувати на отримання допомоги одночасно особам, які перебувають між собою в родинних стосунках та проживають однією родиною.

«Також, повідомляємо, що домогосподарства, які у 2025 році отримали матеріальну допомогу від Червоного Хреста дану допомогу не отримають!», — додали організатори.

Реклама

Виплати українцям

Українцям з вразливих категорій населення розпочали виплачувати одноразову грошову допомогу — 1500 грн. Декому з громадян через особливості нарахування кошти надійдуть не у квітні, а в травні.

Окрім того, мешканці Києва можуть отримати 40 тис. грн допомоги. Її нададуть мешканцям тим будинків, де були пошкоджені інженерні мережі, прорвало труби чи виникли затоплення внаслідок російських атак.