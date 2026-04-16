ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1611
Час на прочитання
2 хв

Одна з країн ЄС виплатить українцям до 42 тис. грн: хто може отримати гроші

Жителям з прифронтових населених пунктів можуть надати гранти у розмірі від 29 000 до 42 000 грн. 

Автор публікації
Олена Капнік
Гроші. / © Національний банк України

У квітні 2026 року неурядова гуманітарна організація «Acted» з Франції надасть жителям деяких населених пунктів прифронтової Сумської області фінансову допомогу. Отримати кошти можуть вразливі категорії населення.

Про це стало відомо з оголошення однієї з громад.

Хто з українців зможе оформити допомогу

Французька організація навесні працює у Сумській області. Вона надає фінансову допомогу громадянам на підтримку господарської діяльності під час війни. Зокрема, звернутися за виплатами можуть жителі Миколаївської селищної громади — з населених пунктів Миколаївка, Аркавське, Бутовщина, Веселе, Гостинне, Жолобок, Зоряне, Калинівка, Пащенкове, Стрільцеве, Самара, Слобожанське та Сушилине.

Взяти участь у грантовій програмі з підтримки господарської діяльності можуть вразливі категорії:

  • переселенці з території активних бойових дій;

  • громадяни, які постраждали від війни (зруйноване житло/господарство/втрата роботи/доходу/засобів виробництва);

  • родини з трьома і більше дітьми до 18 років;

  • домогосподарства з дітьми до двох років;

  • сім’ї з вагітними жінками;

  • безробітні передпенсійного віку (від 50 років);

  • домогосподарства з особами з інвалідністю;

  • родини з громадянами з тяжкими хворобами;

  • люди похилого віку (від 60 років);

  • домогосподарства, що очолюють жінки;

  • родини, очолювані батьками-одинаками.

У межах програми жителі з прифронтових населених пунктів можуть отримати гранти у розмірі від 29 тис. до 42 тис. грн

Водночас заборонено окремо подаватися та претендувати на отримання допомоги одночасно особам, які перебувають між собою в родинних стосунках та проживають однією родиною.

«Також, повідомляємо, що домогосподарства, які у 2025 році отримали матеріальну допомогу від Червоного Хреста дану допомогу не отримають!», — додали організатори.

Українцям з вразливих категорій населення розпочали виплачувати одноразову грошову допомогу — 1500 грн. Декому з громадян через особливості нарахування кошти надійдуть не у квітні, а в травні.

Окрім того, мешканці Києва можуть отримати 40 тис. грн допомоги. Її нададуть мешканцям тим будинків, де були пошкоджені інженерні мережі, прорвало труби чи виникли затоплення внаслідок російських атак.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie