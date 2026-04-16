Одна з країн ЄС виплатить українцям до 42 тис. грн: хто може отримати гроші
Жителям з прифронтових населених пунктів можуть надати гранти у розмірі від 29 000 до 42 000 грн.
У квітні 2026 року неурядова гуманітарна організація «Acted» з Франції надасть жителям деяких населених пунктів прифронтової Сумської області фінансову допомогу. Отримати кошти можуть вразливі категорії населення.
Про це стало відомо з оголошення однієї з громад.
Хто з українців зможе оформити допомогу
Французька організація навесні працює у Сумській області. Вона надає фінансову допомогу громадянам на підтримку господарської діяльності під час війни. Зокрема, звернутися за виплатами можуть жителі Миколаївської селищної громади — з населених пунктів Миколаївка, Аркавське, Бутовщина, Веселе, Гостинне, Жолобок, Зоряне, Калинівка, Пащенкове, Стрільцеве, Самара, Слобожанське та Сушилине.
Взяти участь у грантовій програмі з підтримки господарської діяльності можуть вразливі категорії:
переселенці з території активних бойових дій;
громадяни, які постраждали від війни (зруйноване житло/господарство/втрата роботи/доходу/засобів виробництва);
родини з трьома і більше дітьми до 18 років;
домогосподарства з дітьми до двох років;
сім’ї з вагітними жінками;
безробітні передпенсійного віку (від 50 років);
домогосподарства з особами з інвалідністю;
родини з громадянами з тяжкими хворобами;
люди похилого віку (від 60 років);
домогосподарства, що очолюють жінки;
родини, очолювані батьками-одинаками.
У межах програми жителі з прифронтових населених пунктів можуть отримати гранти у розмірі від 29 тис. до 42 тис. грн
Водночас заборонено окремо подаватися та претендувати на отримання допомоги одночасно особам, які перебувають між собою в родинних стосунках та проживають однією родиною.
«Також, повідомляємо, що домогосподарства, які у 2025 році отримали матеріальну допомогу від Червоного Хреста дану допомогу не отримають!», — додали організатори.
