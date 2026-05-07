Одна з країн ЄС запровадила суворіші вимоги для видання паспортів українцям: що відомо

Біженці. / © ТСН

Реклама

Президент Португалії Антоніу Жозе Сегуру підписав поправки до міграційного законодавства. Він посилить правила натуралізації громадян третіх країн. Зокрема і українців.

Про це повідомили у пресслужбі португальського лідера.

Зазначається, що тепер громадяни України муситимуть прожити в країні вдвічі довше, аби подаватися на громадянство. Водночас Сегуру закликав уряд не допустити, щоб повільність державних органів впливала на відлік термінів для отримання громадянства.

Реклама

Втім, наголошують в адміністрації президента, більш суворі критерії не перешкоджають гуманітарному захисту та інтеграції дітей, народжених від іноземців у Португалії, і зокрема не впливає на доступ до охорони здоров’я та освіти.

«Президент підкреслює важливість забезпечення того, аби справи, які перебувають на розгляді, на практиці не зазнавали негативного впливу від законодавчих змін. Інакше це порушить довіру до держави як всередині країни, так і за її межами», — заявили у Сегуру.

Португальське законодавство про громадянство

Парламент Португалії підтримав Закон про національність на початку квітня 2026-го. Поправки передбачають посилення уваги до юридичної історії під час проживання в країні. Зокрема:

Найзначніша зміна полягає в продовженні мінімального терміну проживання, необхідного для подання заявки на португальське громадянство:

Реклама

для більшості іноземних громадян: термін законного проживання, який потрібно, подвоєно від п’яти до десяти років;

для громадян країн Співтовариства португаломовних країн (CPLP), зокрема Бразилії, та громадян Європейського Союзу: вимога щодо проживання збільшена від п’яти до семи років.

Зазначається, що відлік починатиметься від моменту отримання ВНЖ, а не з моменту подачі документів, як раніше;

Крім того, скасовується автоматичне надання громадянства дітям іноземців, народженим на території Португалії. Раніше дитину можна було зареєструвати як португальця, якщо один із батьків проживав у країні на законних підставах протягом принаймні одного року. Тепер один із батьків повинен проживати в країна на законних підставах протягом принаймні п’яти років.

Українці за кордоном — останні новини

Від 1 травня 2026-го скорочують медичну допомогу для біженців в Канаді. Змінити до федеральної програми медичного забезпечення можуть ускладнити доступ до лікування. Відтепер пацієнти мають платити 4 долари за кожен рецепт, а також покривати 30% вартості низки послуг, зокрема стоматології, офтальмології та психологічної допомоги.

У Польщі українські громадяни, які мають статус PESEL UKR, від 4 травня можуть подавати заяви на отримання трирічної посвідки на проживання — CUKR.

Реклама

У Німеччині деяких українців позбавлятимуть допомоги. За відмову працювати громадян, що на тимчасовому захисті, позбавлятимуть соціальної допомоги.

Новини партнерів