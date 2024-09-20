Одна з країн Європи шукає способи повернути українських чоловіків призовного віку додому

Нідерланди шукають способи повернення українським чоловіків призовного віку додому. Зараз українські біженці продовжують отримувати допомогу.

Про це повідомив прем’єр-міністр країни Дік Схооф, пише Algemeen Dagblad.

З його слів, йдеться не про силові методи, а скоріше про заохочення. Цю заяву прем'єр зробив під час обговорення міграційної політики у парламенті, відповідаючи на питання лідера "Партії Свободи" Герта Вілдерса.

Вілдерса "турбує" те, що "десятки тисяч" українських чоловіків перебувають у Нідерландах, тоді як український уряд хочу повернути їх на батьківщину для оборони країни чи допомоги у відбудові.

"Я вважаю цілком нормальним, що коли ваша країна перебуває у стані війни, ви допомагаєте захищати свою власну країну", - сказав Вілдерс.

Дік Схооф наголошує, що хоче подумати про це разом з Україною. Також Схооф додав, що українські біженці мають право на притулок, медичне обслуговування, роботу та освіту, як і раніше.

За інформацією видання, станом на осінь минулого року у Нідерландах проживало понад 19 тис. українських чоловіків призовного віку. Загалом було зареєстровано близько 39 тис. чоловіків з України. Кількість жінок більша - 63 тис.

Як повідомлялося, українські чоловіки, які перебувають за кордоном і мають прострочений закордонний паспорт, можуть зіткнутися з серйозними труднощами.

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