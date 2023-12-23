Одна з країн Європи заявила, що видаватиме Україні чоловіків призовного віку

В Естонії заявили, що готові видавати Україні чоловіків призовного віку для мобілізації до лав ЗСУ. Таллінн запропонував укласти відповідну угоду.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметса, повідомляє ERR.

"Якщо це потрібно Україні, Естонія може зайнятися пошуком цієї людини та видаванням її Україні. Загалом ми знаємо, де ці люди перебувають, чим займаються. Більшість ходить на роботу, має місце проживання в Естонії", - сказав він.

Наразі Київ не подавав офіційного запиту, наголошують в Естонії. Втім, МВС зверталося і до українського посла, і до міністра внутрішніх справ з проханням у разі потреби повідомити про біженців, які перебувають тут. Також Ляенеметс заявив, що найближчими днями запропонує письмову пропозицію про угоду між двома країнами.

Тим часом естонське видання зауважує, що наразі екстрадиція іноземця можлива лише в тому випадку, якщо особа притягнута до кримінальної відповідальності.

Як повідомлялося, у Німеччині розповіли, що не депортуватимуть українців для мобілізації до ЗСУ. Голова німецького Мін'юсту наголосив, мовляв, "примушувати людей виконувати військову службу або проходити військову службу проти їхньої волі – це не наш випадок".

Читайте також: