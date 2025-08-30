Одна з країн Євросоюзу запроваджує нові правила в’їзду для українців: що зміниться

Рига, Латвія. / © Associated Press

Вже від 1 вересня Латвія запроваджує нові правила в’їзду для іноземців, зокрема і для громадян України та інших країн, що не входять до ЄС, НАТО, ОЕСР, Швейцарії чи Бразилії.

Про це повідомляє видання LRT.

Зазначається, що Латвія зобов’язує громадян третіх країн подавати онлайн-анкету на сайті eta.gov.lv щонайменше за 48 годин до в’їзду. Нововведення стосується і транзитних подорожей.

Нові вимоги стосуються також громадян України з тимчасовим захистом або посвідкою на проживання в іншій країні ЄС.

В анкеті необхідно вказати мету поїздки, термін перебування, маршрут, місце проживання, а також дані про службу в державних структурах чи участь у виборах. Важливо: подавати її повинна сама особа, а не хтось від її імені.

Після заповнення анкети автоматично надсилається підтвердження на електронну пошту. На окремий дозвіл чекати не потрібно. Однак відсутність анкети може призвести до штрафу до двох тисяч євро.

“Перевірки можуть проводитися не лише на кордоні, а й усередині країни, якщо органи безпеки виявлять потенційні загрози. Ці зміни спрямовані на посилення безпеки, але можуть ускладнити пересування для багатьох мандрівників”, - йдеться у повідомленні.

