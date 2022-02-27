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Одна з найбільших криптобірж світу надасть Україні 10 млн доларів гуманітарної допомоги

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Одна з найбільших криптобірж світу надасть Україні 10 млн доларів гуманітарної допомоги

Binance надасть Україні 10 мільйонів доларів / Binance

Кошти підуть на те, аби подолати гуманітарну кризу.

Одна з найбільших криптобірж світу Binance надасть Україні 10 мільйонів доларів гуманітарної допомоги.

Про це компанія повідомила на своїй сторінці в Twitter.

Як повідомили у Binance, ці кошти підуть на те, аби подолати гуманітарну кризу в країні. Також компанія створила спеціальний фонд, куди можна пожертвувати кошти, аби допомогти Україні.

"Binance надасть 10 мільйонів доларів. Також  Binance запустив Фонд допомоги в надзвичайних ситуаціях в Україні для надання екстреної допомоги через криптокраудфандинг", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо повідомив про виділення Україні термінової допомоги в розмірі 110 млн євро.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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