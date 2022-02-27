Одна з найбільших криптобірж світу надасть Україні 10 млн доларів гуманітарної допомоги

Кошти підуть на те, аби подолати гуманітарну кризу.

Одна з найбільших криптобірж світу Binance надасть Україні 10 мільйонів доларів гуманітарної допомоги.

Про це компанія повідомила на своїй сторінці в Twitter.

Як повідомили у Binance, ці кошти підуть на те, аби подолати гуманітарну кризу в країні. Також компанія створила спеціальний фонд, куди можна пожертвувати кошти, аби допомогти Україні.

"Binance надасть 10 мільйонів доларів. Також Binance запустив Фонд допомоги в надзвичайних ситуаціях в Україні для надання екстреної допомоги через криптокраудфандинг", - йдеться в повідомленні.

#Binance is donating $10 million to help the humanitarian crisis in Ukraine



Our focus is providing on-the-ground support through charity & collaboration.@BinanceBCF also launched the Ukraine Emergency Relief Fund to provide emergency relief through crypto crowdfunding. — Binance (@binance) February 27, 2022

Зазначимо, міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо повідомив про виділення Україні термінової допомоги в розмірі 110 млн євро.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

втрати особового складу - понад 3000 осіб,

танки - близько 100,

бойові броньовані машини - близько 540,

гармати - 15,

ЗРК "Бук" - 1,

літаки - 16,

вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: