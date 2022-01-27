Одна з найбільших трагедій минулого століття: 27 січня - День пам'яті жертв Голокосту

В Бабиному Яру у Києві відбудеться спільна молитва.

Одна з найбільших трагедій минулого століття – сьогодні, 27 січня, світ згадує жертв Голокосту.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.



У часи Другої світової війни нацисти вбили близько шести мільйонів євреїв, з них півтора мільйони – це були діти. Але цифри не точні – наймасштабніший геноцид 20-ого століття насправді міг забрати набагато більше життів.

Генеральна Асамблея ООН обрала Міжнародним днем пам'яті жертв Голокосту 27 січня. Бо саме в цей день рівно 77 років тому звільнили в'язнів найбільшої фабрики смерті - нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау у польському місті Освенцим.

Сьогодні жертв Голокосту вшанують у Бабиному Яру у Києві - о 10:30 ранку там відбудеться спільна молитва рабинів.