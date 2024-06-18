"Одна з найчутливіших "червоних ліній": Клімкін висловився про надання дозволу Силам оборони бити західною зброєю по РФ

Нам надали обмежені можливості, але і вони є "червоною лінією".

Закордонні партнери Україні дозволили Силам оборони використовувати західну зброю для ударів по території РФ. Проте з дуже “великими обмеженнями”.

Про це ТСН в проєкті “Ремарки” розповів колишній очільник українського МЗС (2014-2019 рр.) Павло Клімкін.

“Американці і європейці прийняли рішення, що можна бити по російській території їхньою зброєю. З дуже великими обмеженнями, з консультаціями, з багатьма речами, які нам не подобаються, але у них в голові дуже поступове підняття ставок. Якщо ескалація - то така. Це одна з найчутливіших “червоних ліній”, - наголосив Павло Клімкін.

Водночас на питання щодо “підняття ставок”, мовляв, це єдиний шлях схилити РФ до діалогу, ексочільник МЗС підкреслив, що це не те, на що очікує Україна.

“Не та, яка нам подобається, а та, яку вони можуть собі дозволити, і де вони прорахували, як вони вважають, ризики. Це однозначно наймасивніша ескалація з минулого року, коли було рішення по F-16. Я вважаю, що останні рішення, якщо їх комплексно взяти всі - про удари, рішення на саміті "Сімки" про використання російських активів, останні первинні і вторинні американські санкції, вони "грохнули" Мосбіржу... Якщо брати весь пакет - емоційно F-16 біли для нас дуже важливі, але системно весь цей пакет крутіше”, - підкреслив Клімкін.

Нагадаємо, що за атакою на нафтобази "Азовська" та "Азовнафтопродукт" у Ростовській області РФ стоїть Служба безпеки України (СБУ).

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