Одна з наймасованіших атак: на Одещині є "прильоти", руйнування та масштабні пожежі (фото)

Дим.

Сьогодні, 13 грудня, Одеська область переживає одну з наймасованіших повітряних атак. Протягом ночі та зранку росіяни масовано вдарили по регіонові.

Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За словами чиновника, упродовж ночі сталися пошкодження об’єктів цивільного призначення, енергетичної та промислової інфраструктури. В окремих районах області фіксують перебої з електропостачанням. Внаслідок ударів виникли займання, пошкоджено адміністративні будівлі.

У ДСНС додали, що вночі рятувальники приборкали масштабну пожежу на цивільному судні. Також сталося займання на об’єктах енергетичної інфраструктури, складських приміщень з текстильною продукцією. Пошкоджені житлові будинки, адмінбудівля, цивільні та пожежне авто

За даними рятувальників, постраждали чотири людини.

Російські війська завдали масованого удару по критичній та цивільній інфраструктурі області. / © ГУ ДСНС в Одеській області

Всю ніч вогнеборці ліквідовували пожежі, які виникли внаслідок влучань. / © ГУ ДСНС в Одеській області

Пошкоджені житлові будинки, адмінбудівля, цивільні та пожежне авто / © ГУ ДСНС в Одеській області

Росіяни завдали масованого удару по критичній та цивільній інфраструктурі області. / © ГУ ДСНС в Одеській області

Нагадаємо, вночі та зранку на Одещині сталися вибухи. Протягом ночі росіяни атакували Одесу і область ракетами і безпілотниками. Зокрема, зранку фіксували близько пів сотні дронів у Чорному морі та над самою Одещиною.

На суботу, 13 грудня, в Одеській області скасували низку потягів через безпекову ситуацію. Зокрема, потяги, що прямували до вокзалу в обласному центрі.