Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський заявив, що 20 листопада Росія здійснила один із наймасованіших ударів по цивільній інфраструктурі України, випустивши зокрема ракети з касетними боєголовками. Ворог застосував підлу тактику обстрілів із паузами, щоб ускладнити роботу рятувальників та енергетиків.

Про це глава держави написав у Мережі.

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Деталі про наслідки масованої атаки від Зеленського

Зеленський повідомив, що російські війська розподілили атаку по багатьох містах і регіонах України, а цілями стали об’єкти цивільної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність людей.

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«Енергетичні об’єкти, логістика — мости через Дніпро, об’єкти залізниці. Були удари, зокрема, по підстанціях і енергетичних лініях, від яких залежать атомні станції та енергетичні зв’язки України із сусідами в Євросоюзі. Пошкоджені й звичайні житлові будинки. На жаль, є загиблі», — йдеться в заяві президента.

Він зазначив, що наразі відомо про загибель восьми людей унаслідок атаки. Ще майже 30 людей отримали поранення.

Зеленський повідомив, що відновлення енергетичної та іншої інфраструктури вже триває в усіх регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація.

РФ била ракетами з касетними боєголовками

«Росіяни застосовували й ракети з касетними боєголовками. Один із найбільш масованих ударів. Тактика удару була цього разу особливо підлою — по кілька груп ракет із паузами у 20-30 хвилин, щоб ускладнити гасіння пожеж, розбір завалів і відновлення. Були загиблі фактично вже тоді, коли фахівці оглядали перші пошкодження об’єктів і росіяни завдавали повторних ударів», — поінформував глава держави.

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Він додав, що українські військові збили загалом 79 крилатих ракет. Окремо президент відзначив роботу української бойової авіації, зокрема винищувачів F-16, «Міражів» та МіГів. Водночас Зеденський наголосив, що протидія балістичним ракетам залишається значно складнішою та залежить від постачання відповідних ракет партнерами України.

Сили оборони уразили три ворожі пускові установки балістики

Президент також відзначив військових, які намагаються наявними засобами знищувати російські пускові установки балістичних ракет.

«Цієї ночі ми уразили три пускові. Одна знищена, щодо двох уточнюємо наслідки ураження», — написав він у Мережі.

За словами Зеленського, окремі доповіді щодо наслідків атаки та ситуації з відновленням були представлені по Одесі та області, Києву та області, Сумах, Харкову та області, Дніпропетровщині, а також західних регіонах України. За результатами визначено терміни відновлення.

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Україні потрібна ППО

Президент наголосив, що Україна також очікує чіткої реакції міжнародної спільноти на російську атаку.

«Важливо, щоб були не тільки заяви партнерів про підтримку України та українців, а й виконання конкретних домовленостей щодо ППО«, — вказав він.

Глава держави заявив, що російський удар був демонстративним і відбувся після, як він вважає, слабких зустрічей президента РФ Володимира Путіна в Китаї та фактичного провалу його наміру «переділити» світ.

Зеленський також пов’язав атаку зі слабкими позиціями російських військ на фронті протягом цього року. На його думку, Москва намагається компенсувати свою воєнну та дипломатичну неспроможність терором і ударами по цивільному життю.

Президент доручив МЗС України протягом дня зв’язатися з усіма партнерами, які вже почали готувати пакети ППО, щоб пришвидшити їхнє постачання. Окремо Зеленський повідомив, що з міністром оборони України обговорив комунікацію з партнерами у США щодо постачання ракет PAC-2 і PAC-3. Глава держави висловив сподівання, що Пентагон забезпечить очікуване Україною постачання.

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