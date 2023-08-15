Одна з наймасштабніших атак від початку війни: все, що відомо про нічний обстріл ворога 15 серпня 2023 року

ТСН.ua зібрав для вас хроніку обстрілів за цю ніч в Україні.
За повідомленнями моніторингових каналів ворогом сьогодні вночі було застосовано:
- КРПБ Х-101/555 запущені Ту-95 з пускових рубежів над Волгодонськом;
- балістичні ракети комплексів С-300;
- широке застосовання засобів радіоелектронної боротьби.
"Ворог намагався завдати удару по низці стратегічних військових об'єктів", - йшлося у повідомленні.
Унаслідок нічної атаки є прильоти у кількох українських містах. Зокрема, дісталося:
- Ворог влучив в одне з підприємств Дніпра під час атаки. О 4.20 стався приліт по одному з підприємств Дніпра. Спалахнула пожежа. Попередньо, 1 постраждалий.
- На Львівщині є влучання після вибухів: постраждали приватні помешкання. Багато збитих ракет, але є влучання по Львову. Відповідні служби вже всі на виїзді.
- У Луцьку внаслідок атаки ворога - влучання по одному з промислових підприємств. Ворог вперше за багато місяців атакував Луцьк. Попередньо є постраждалі, інформація щодо цього уточнюється. Усі екстрені служби працюють на місці.
- Також є інформація про обстріл Запоріжжя. Проте наразі невідомо, чи були там прильоти. Місто обстріляли з С-300.
- До того ж вибухи лунали у Хмельницькому. Там спрацювала ППО. Про наслідки атаки наразі не повідомляється.
Дякуємо силам оборони, силам ППО та авіації. Чекаємо на подальші офіційні повідомлення від влади та військових.
Нагадаємо, що раніше повітряна тривога охопила всю Україну.
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