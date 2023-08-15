Одна з наймасштабніших атак від початку війни: все, що відомо про нічний обстріл ворога 15 серпня 2023 року

ТСН.ua зібрав для вас хроніку обстрілів за цю ніч в Україні.

За повідомленнями моніторингових каналів ворогом сьогодні вночі було застосовано:

КРПБ Х-101/555 запущені Ту-95 з пускових рубежів над Волгодонськом;

балістичні ракети комплексів С-300;

широке застосовання засобів радіоелектронної боротьби.

"Ворог намагався завдати удару по низці стратегічних військових об'єктів", - йшлося у повідомленні.

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Унаслідок нічної атаки є прильоти у кількох українських містах. Зокрема, дісталося:

Дякуємо силам оборони, силам ППО та авіації. Чекаємо на подальші офіційні повідомлення від влади та військових.

Нагадаємо, що раніше повітряна тривога охопила всю Україну.