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Одна з наймасштабніших атак від початку війни: все, що відомо про нічний обстріл ворога 15 серпня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Одна з наймасштабніших атак від початку війни: все, що відомо про нічний обстріл ворога 15 серпня 2023 року

Зібрали докупи всі подробиці потужної атаки ворога / Фото: ТСН.ua

ТСН.ua зібрав для вас хроніку обстрілів за цю ніч в Україні.

За повідомленнями моніторингових каналів ворогом сьогодні вночі було застосовано: 

  • КРПБ Х-101/555 запущені Ту-95 з пускових рубежів над Волгодонськом;
  • балістичні ракети комплексів С-300;
  • широке застосовання засобів радіоелектронної боротьби.

"Ворог намагався завдати удару по низці стратегічних військових об'єктів", - йшлося у повідомленні. 

Унаслідок нічної атаки є прильоти у кількох українських містах. Зокрема, дісталося: 

Дякуємо силам оборони, силам ППО та авіації. Чекаємо на подальші офіційні повідомлення від влади та військових. 

Нагадаємо, що раніше повітряна тривога охопила всю Україну

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