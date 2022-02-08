Одна з областей України, яка вчора перейшла до "жовтої" зони, знову стала "помаранчевою": де погіршилася COVID-ситуація

Наразі в Україні три області перебувають у "жовтій" зоні.
В Україні станом на 8 лютого через ситуацію з COVID-19 одна з областей, яка лише вчора перейшла до "жовтої" зони, стала знову "помаранчевою". Згідно з оновленими даними, дві області перебувають у "червоній" зоні, ще 19 областей та місто Київ - у "помаранчевій" зоні, три - у "жовтій".
Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я.
"Помаранчевими" станом на зараз є місто Київ, Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.
Дніпропетровська область знову доєдналася до цього переліку. У регіоні перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування - 20,2% за максимуму до 20%.
В Івано-Франківській та Рівненській областях діє "червона" зона. Кіровоградська, Полтавська, Запорізька області перебувають у "жовтій" зоні.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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