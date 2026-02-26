ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
621
1 хв

Одна з областей України йде під воду: заливає цілі двори і будинки (фото)

Фахівці ДСНС активно допомагають людям у ліквідації наслідків різкого потепління, що спричинило підтоплення.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Підтоплення на Кіровоградщині

У Кіровоградській області через танення снігу є підтоплення. Постраждаи домівки та дитячий садочок.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Кіровоградській області.

За даними ДСНС, за 25 лютого рятувальники 17 разів виїжджали для надання допомоги громадянам з відкачування талої води. Найбільше звернень зафіксовано в Голованівському районі — 8, у Кропивницькому районі— 5, у Новоукраїнському — 4.

«Переважно допомоги потребували власники приватних домоволодінь. Рятувальники відкачали воду з 14 прибудинкових територій, одного підвального приміщення, однієї відкритої території та з території одного закладу дошкільної освіти», — йдеться у повідомленні.

Наразі роботи з ліквідації наслідків підтоплень тривають.

Раніше на Кіровоградщині затопило притулок із панад 200 собаками.

Нагадаємо, у ДСНС попередили про можливе підтоплення через потепління у низці регіонів. Зокрема, йдеться про Кропивницький, Харківщину, Миколаївщину, Одещину та Черкащину. Там оголошено жовтий і помаранчевий рівні небезпеки.

621
