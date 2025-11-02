ТСН у соціальних мережах

101
1 хв

Одна з областей знеструмлена через атаки РФ

Внаслідок обстрілів з боку російських військ Донеччина опинилася без світла.

Відключення світла

Відключення світла / © ТСН

У неділю, 2 листопада, Донецька області повністю знеструмлена. Це сталося через атаки РФ.

Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Як зазначив посадовець, через ворожі удари по інфраструктурі в електромережі почалися аварійні відключення.

«Фахівці вже займаються вирішенням проблеми. Щойно це буде можливо, електропостачання в області буде відновлене», — запевнив Філашкін.

Інформація оновлюватиметься.

Нагадаємо, 31 жовтня у кількох областях України через наслідки атак РФ були знеструмлення.

«Внаслідок дронових атак на енергооб’єкти — на ранок є нові знеструмлення у кількох областях. Аварійно-відновлювальні роботи в усіх постраждалих від обстрілів регіонах тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів», — йдеться в заяві компанії «Укренерго».

