Одна з областей знеструмлена через атаки РФ
Внаслідок обстрілів з боку російських військ Донеччина опинилася без світла.
У неділю, 2 листопада, Донецька області повністю знеструмлена. Це сталося через атаки РФ.
Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Як зазначив посадовець, через ворожі удари по інфраструктурі в електромережі почалися аварійні відключення.
«Фахівці вже займаються вирішенням проблеми. Щойно це буде можливо, електропостачання в області буде відновлене», — запевнив Філашкін.
Інформація оновлюватиметься.
Нагадаємо, 31 жовтня у кількох областях України через наслідки атак РФ були знеструмлення.
«Внаслідок дронових атак на енергооб’єкти — на ранок є нові знеструмлення у кількох областях. Аварійно-відновлювальні роботи в усіх постраждалих від обстрілів регіонах тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів», — йдеться в заяві компанії «Укренерго».