"Одна з основ нашої міцності": Зеленський назвав головні мішені російських окупантів

Зеленський запевнив, що нашу землю і нашу незалежність нікому не зламати і нікому не відібрати.

Президент Володимир Зеленський нагадав, що починається тиждень, якого українці чекають щороку. Адже це час головного свята України – Дня Незалежності.

Про це глава держави заявив у своєму традиційному відеозверненні вночі 22 серпня.

"Цей тиждень окупанти точно не чекали таким... Вони й уявити не могли, що й зараз, через півроку такої жорстокої війни, ми будемо на своїй землі й у своїй столиці відзначати нашу незалежність", – зазначив президент.

Зеленський запевнив, що нашу землю і нашу незалежність нікому не зламати і нікому не відібрати.

"І ви знаєте, що це так. Кожен і кожна в Україні це відчувають. 180 днів – майже півроку – абсолютна більшість наших людей не сумнівається, що ми дійдемо до перемоги України", – каже глава держави.

За словами президента, українці зараз об’єднані і впевнені в собі найбільше за багато-багато десятиліть. У цьому – одна з основ нашої міцності і сили.

"А отже, це одна з головних мішеней для російських терористів. Вони б’ють по відчуттях українців, по ранах у душах наших людей так само, як і по наших містах... Жорстоко б’ють, цинічно. Але іншою зброєю. І не тільки пропагандою, не тільки брехнею. Знущання з людей, з усіх, кому найболісніше, найскладніше, – це один зі страшних засобів тиску, який для Росії став буденністю", – підсумував він.

Раніше Володимир Зеленський підбив попередні підсумки пів року війни і сказав, що за перемогу ще треба поборотися.

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