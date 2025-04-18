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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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84
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Одна з ракет розірвалась просто над спальним районом: Зеленський про удар по Харкову

Зеленський наголосив, що треба бути «відвертою сволотою», щоб завдавати таких ракетних ударів у Страсну пʼятницю.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Удар по Харкову

Удар по Харкову / © Володимир Зеленський

У Харкові досі ще тривають роботи після російського удару крилатими ракетами «Іскандер», який окупанти завдали сьогодні, у Страсну п’ятницю, 18 квітня.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережах.

«Попередньо це були крилаті ракети — „іскандери“. Одна з ракет розірвалась у повітрі просто над спальним районом, інша влучила по території підприємства поруч із житловою забудовою», — сказав глава держави.

/ © Володимир Зеленський

© Володимир Зеленський

В результаті удару пошкоджені звичайні житлові будинки, багато постраждалих — понад сотню людей.

«Усім надається допомога. Абсолютно різні люди: хтось старшого віку, хтось зовсім молодий. Усі просто живуть своїм життям у власній країні, у своєму місті, і це робить їх мішенню для Росії — для російських ракет», — зазначив президент.

/ © Володимир Зеленський

© Володимир Зеленський

Зеленський наголосив, що треба бути «відвертою сволотою», щоб завдавати таких ракетних ударів по звичайному місту — у Страсну пʼятницю, напередодні Великодня.

«І коли ми звертаємось до партнерів, передусім до Сполучених Штатів, по системи „Петріот“ і ракети до них, які можуть захистити від цього російського зла — від крилатих ракет, від балістики, — ми звертаємось по захист, на який заслуговує кожен народ. І не має бути такого, що якийсь народ заслуговує на допомогу більше, а якийсь — менше. І це по-християнськи — допомогти. Особливо коли є така можливість — допомогти. І не має бути такого, що якийсь терорист чомусь може уникати наслідків, хоча так само знищує життя, як і інший», — сказав він.

/ © Володимир Зеленський

© Володимир Зеленський

На думку президента, Росія заслуговує щонайменше на жорсткі санкції. Зеленський розповів, що сьогодні Україна розширила свої санкції ще на майже сотню субʼєктів — фізичних та юридичних осіб, більшість із яких залучена до виробництва в тому числі таких ракет — «іскандерів». Багато із цих субʼєктів російські, але також з Китаю.

/ © Володимир Зеленський

© Володимир Зеленський

Нагадаємо, що внаслідок сьогоднішньої атаки по Харкову загинула одна людина. Серед поранених — восьмеро дітей.

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