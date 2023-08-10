"Одна з точок приниження ворога у війні": Череватий про ситуацію на Куп'янському напрямку

У ЗСУ переконані, що ворогові не вдасться досягти успіху.

На Куп'янському напрямку ворог намагається перехопити ініціативу та прорвати нашу оборону.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

Усі командири на місцях

За словами речника, командувач побував на цьому напрямку, заслухав всіх командирів, дав вказівки про посилення оборони.

"Ситуація важка, але контрольована. Ми добре знаємо військове угруповання ворога, їхніх командирів та їхні наміри. Працює потужно розвідка, артилерія. Всі командири на місцях", – зауважив речник Східного угрупування військ ЗСУ.

Час від часу ворог намагався підіймати ескалацію, додав він, особливо враховуючи нездорову пристрасть росіян до різних дат та знакових подій.

"Куп’янськ для них одна з точок приниження в цій війні. Генерал Сирський минулого року був головним диригентом цього приниження і зараз він поїхав, дав розпорядження і зробить все, щоб нічого у ворога там не вийшло", – підсумував Череватий.

Зауважимо, впродовж минулої доби окупанти на Куп’янському напрямку завдали 559 ударів різними типами артилерії по позиціях Сил оборони України. Однак російським військам не вдалося реалізувати велику стратегічно-наступальну операцію.

Читайте також: