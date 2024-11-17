"Одна із загиблих була вагітною": Кім розповів деталі цинічного обстрілу Миколаєва

Удар "Шахедами" по Миколаєву забрав життя двох жінок. На жаль, одна з них була вагітною.

Про це в ефірі телемарафону сказав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"У нас збільшилася кількість постраждалих до 7. Дві жінки, на жаль, загинули. Одна з них була вагітною...", - констатував Кім.

Зараз, додав він, ситуація контрольована. Але наслідки досі ліквідовують.

Нагадаємо, у Миколаєві в ніч проти 17 листопада пролунали вибухи під час атаки ворожих ударних безпілотників. Ворожі дрони поцілили у житлові будинки. На жаль, не минулося без постраждалих та жертв.

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