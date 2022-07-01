Одна загибла і шестеро травмованих: на Волині "УАЗ" розтрощив Opel (фото)

Одна загибла і шестеро травмованих: на Волині "УАЗ" розтрощив Opel (фото)

Аварія за участі легковика та автомобіля "УАЗ" трапилася у місті Нововолинськ. Травми отримали семеро людей та одна загинула.

22-річний водій автомобіля Opel Vectra, виїжджаючи з другорядної дороги на перехрестя, не надав перевагу в русі автомобілю "УАЗ" та спричинив ДТП.

Про це повідомили в управлінні Нацполіції Волині.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула пасажирка автомобіля Opel Vectra. Водії автомобілів та п’ятеро пасажирів легковика отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Серед травмованих – троє неповнолітніх.

Шістьох травмованих госпіталізували до Нововолинської центральної міської лікарні. На місці події працювали слідчі, вони встановили, що водії на момент аварії були тверезими.

Відомості про аварію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого" Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області зіткнулися дві машини, загинули чоловік та дівчина.

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