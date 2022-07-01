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Одна загибла і шестеро травмованих: на Волині "УАЗ" розтрощив Opel (фото)

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Одна загибла і шестеро травмованих: на Волині "УАЗ" розтрощив Opel (фото)

Фото: ГУ Нацполіції у Волинській області

Аварія за участі легковика та автомобіля "УАЗ" трапилася у місті Нововолинськ. Травми отримали семеро людей та одна загинула.

22-річний водій автомобіля Opel Vectra, виїжджаючи з другорядної дороги на перехрестя, не надав перевагу в русі автомобілю "УАЗ" та спричинив ДТП.

Про це повідомили в управлінні Нацполіції Волині.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула пасажирка автомобіля Opel Vectra. Водії автомобілів та п’ятеро пасажирів легковика отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Серед травмованих – троє неповнолітніх. 

Шістьох травмованих госпіталізували до Нововолинської центральної міської лікарні.  На місці події працювали слідчі, вони встановили, що водії на момент аварії були тверезими.

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Відомості про аварію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань  за ч. 2 ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого" Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області зіткнулися дві машини, загинули чоловік та дівчина.

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