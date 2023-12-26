Однакові правила для всіх: Умєров незадоволений, що мобілізацію "демонізують"

В Україні останнім часом почали демонізувати процес мобілізації. Для уникнення цього і заохочення громадян йти захищати свою країну, потрібно зробити "справедливі правила гри" для всіх.

Про це в ефірі телемарафону розповів міністр оборони Рустем Умєров.

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"По-перше, треба розуміти, що таке мобілізація, тому що ми, на жаль, демонізували ці процеси самі для себе... Що я хочу зробити – щоб це було зрозуміло... Головний меседж – це як можна зайти в периметр для служіння своєї нації, країні. Що буде, коли ти зайдеш в цій військовий периметр, як ми тебе будемо тренувати, як ти будеш їхати на злагодження, які відпустки і коли у тебе будуть, як ти закінчиш служити своїй країні і вийдеш з цього периметру доки йде війна... Тобто всі ці складові – вони дуже змістовні", – каже міністр.

За словами Умєрова, плани щодо мобілізації на 2024 рік мають бути зрозумілими суспільству.

"До цього часу це питання не дуже гарно було відпрацьовано і всі якось не хотіли його обговорювати або торкатися. І це зробило деякий такий імідж питання, яке дуже складне, незрозуміле і до цього питання наліпили ще багато проблем. Моя мета - вирішити ці проблеми, щоб це було зрозуміло. Тому з цим питання я почав спілкуватися з військовими, що вони бажають, що вони хочуть отримати. Це правила гри, щоб по цим правилам ми грали всі", – підсумував очільник Міноборони.

Нагадаємо, зʼявився текст законопроєкту про мобілізацію та військовий облік. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про зміни до мобілізації та що про це кажуть політики.

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