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Одне місто в Україні залишилося без світла: що сталося
Аварія на підстанції залишила без світла понад 56 тисяч родин у Кривому Розі.
У Кривому Розі ввечері 16 вересня через аварію на підстанції понад 56 тисяч родин залишилися без світла.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
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За його слова, фахівці одразу взялися за ремонт і більшість жителів уже під’єднали до резервних ліній.
«Майже 20 тисяч абонентів наразі отримують електроенергію за графіками», — зазначив Олександр Ганжа.
Енергетики продовжують ремонти й планують повністю відновити електропостачання у штатному режимі до кінця дня.
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