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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Одне місто в Україні залишилося без світла: що сталося

Аварія на підстанції залишила без світла понад 56 тисяч родин у Кривому Розі.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Відключення світла

Відключення світла / © Associated Press

У Кривому Розі ввечері 16 вересня через аварію на підстанції понад 56 тисяч родин залишилися без світла.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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За його слова, фахівці одразу взялися за ремонт і більшість жителів уже під’єднали до резервних ліній.

«Майже 20 тисяч абонентів наразі отримують електроенергію за графіками», — зазначив Олександр Ганжа.

Енергетики продовжують ремонти й планують повністю відновити електропостачання у штатному режимі до кінця дня.

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Нагадаємо, Росія вдарила авіабомбами по Сумах 16 вересня. Одна людина загинула, ще дев’ятеро поранені, зокрема двоє дітей.

Також в Одесі під час чергового російського обстрілу 16 вересня загинув цивільний чоловік.

Російська армія готує Україні важку зиму, а тому росіяни накопичують ракети та нові дрони для потужних атак.

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