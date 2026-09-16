Одне місто в Україні залишилося без світла: що сталося

Відключення світла / © Associated Press

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У Кривому Розі ввечері 16 вересня через аварію на підстанції понад 56 тисяч родин залишилися без світла.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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Кривий Ріг залишився без світла — що відомо

За його слова, фахівці одразу взялися за ремонт і більшість жителів уже під’єднали до резервних ліній.

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«Майже 20 тисяч абонентів наразі отримують електроенергію за графіками», — зазначив Олександр Ганжа.

Енергетики продовжують ремонти й планують повністю відновити електропостачання у штатному режимі до кінця дня.

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