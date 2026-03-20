Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Укрaїнa
249
1 хв

Одне місто в Україні залишилося повністю без світла: яка причина

Краматорськ і частина Донеччини залишилися без світла.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Відключення світла

У Краматорську ввечері 20 березня зафіксували повне аварійне знеструмлення міста. Наразі мешканці залишилися без світла.

Про відсутність світла повідомляють місцеві пабліки та «Краматорські РЕМ».

За попередньою інформацією, світло зникло також у частині сусідніх населених пунктів Донецької області. Причини масового відключення та обсяги пошкоджень енергосистеми наразі залишаються невідомими.

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, ДТЕК та обленерго анонсували графіки погодинних відключень світла на суботу, 21 березня, для столиці та всіх регіонів України.

Раніше ми писали, що в Україні в березні, квітні та травні відключення світла будуть нетривалими, якщо не буде атак на енергосистему.

Також ми писали, що в чотирьох областях України 20 березня частково немає електроенергії через російські удари.

