Одне місто в Україні залишилося повністю без світла: яка причина
Краматорськ і частина Донеччини залишилися без світла.
У Краматорську ввечері 20 березня зафіксували повне аварійне знеструмлення міста. Наразі мешканці залишилися без світла.
Про відсутність світла повідомляють місцеві пабліки та «Краматорські РЕМ».
За попередньою інформацією, світло зникло також у частині сусідніх населених пунктів Донецької області. Причини масового відключення та обсяги пошкоджень енергосистеми наразі залишаються невідомими.
Відключення світла в Україні — останні новини
Нагадаємо, ДТЕК та обленерго анонсували графіки погодинних відключень світла на суботу, 21 березня, для столиці та всіх регіонів України.
Раніше ми писали, що в Україні в березні, квітні та травні відключення світла будуть нетривалими, якщо не буде атак на енергосистему.
Також ми писали, що в чотирьох областях України 20 березня частково немає електроенергії через російські удари.