Одне з міст на Київщині вдалося частково заживити
У Броварах Київської області частково заживлені споживачі.
Бровари на Київщині вдалося частково заживити. Втіям напруга у мережі ще дуже низька.
Про це написав Броварський міський голова Ігор Сапожко.
«Енергетикам вдалося частково заживити місто, декілька підстанцій вже в роботі, але напруга в мережі залишається дуже низькою», — йдеться у матеріалі.
Додається, що роботи продовжуються.
Раніше йшлося про те, що Київська область залишилася без світла після нічної атаки.