ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
100
Час на прочитання
1 хв

Одне з міст на Київщині вдалося частково заживити

У Броварах Київської області частково заживлені споживачі.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Відключення світла

Відключення світла

Бровари на Київщині вдалося частково заживити. Втіям напруга у мережі ще дуже низька.

Про це написав Броварський міський голова Ігор Сапожко.

«Енергетикам вдалося частково заживити місто, декілька підстанцій вже в роботі, але напруга в мережі залишається дуже низькою», — йдеться у матеріалі.

Додається, що роботи продовжуються.

Раніше йшлося про те, що Київська область залишилася без світла після нічної атаки.

Дата публікації
Кількість переглядів
100
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie