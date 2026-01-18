Одне з міст на Київщині вдалося частково заживити

Відключення світла

Реклама

Бровари на Київщині вдалося частково заживити. Втіям напруга у мережі ще дуже низька.

Про це написав Броварський міський голова Ігор Сапожко.

«Енергетикам вдалося частково заживити місто, декілька підстанцій вже в роботі, але напруга в мережі залишається дуже низькою», — йдеться у матеріалі.

Реклама

Додається, що роботи продовжуються.

Раніше йшлося про те, що Київська область залишилася без світла після нічної атаки.