Одне з міст від ранку під безперервним ударом РФ: інфраструктура у вогні
Від ранку російська армія завдає ударів по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області. Окупанти атакують інфраструктурні об’єкти.
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
«Ворог від ранку продовжує атакувати інфраструктуру міста. На зараз — без втрат», — наголосив він.
Зі слів Вілкула, у місті триває аварійно-рятувальна операція та гасіння пожеж.