ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
137
Час на прочитання
1 хв

Одне з міст від ранку під безперервним ударом РФ: інфраструктура у вогні

Автор публікації
Олена Капнік
Дим. / © Associated Press

Від ранку російська армія завдає ударів по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області. Окупанти атакують інфраструктурні об’єкти.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Ворог від ранку продовжує атакувати інфраструктуру міста. На зараз — без втрат», — наголосив він.

Зі слів Вілкула, у місті триває аварійно-рятувальна операція та гасіння пожеж.

Дата публікації
Кількість переглядів
137
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie