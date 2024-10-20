Одне з великих міст України може стати непридатним для життя: що замислила РФ

Одне з великих міст України може стати непридатним для життя. Місто закидують ворожими КАБами. Експерт зробив гучну заяву про плани РФ. А тим часом, й інші прифронтові міста теж потерпають від авіабомб. Водночас Росія продовжує тероризувати всю Україну "шахедами" та готується до масованого удару.

На аеродромах базування стратегічної авіації РФ вже накопичено сотні ракет. Що замислила Росія – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Ворожі плани на Харків

Армія РФ хоче взяти Харків під вогневий контроль. Окупанти за допомогою КАБів можуть спробувати зробити північ міста непридатним для проживання. Таку думку висловив військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак. Російські окупанти можуть вдатися до тактики терору – масово використовувати КАБи, щоб "пробити собі шлях до міста".

"Така загроза є, і вона може бути реалізована... Кориговані авіабомби – звичайно, страшна зброя. Ми бачимо, як швидко росіяни зруйнували Вовчанськ. І Авдіївку теж було розбито набагато швидше, ніж той самий Бахмут"

За допомогою КАБів росіяни можуть знищувати Харків, аби люди звідти переїхали до інших міста. Наприклад, до Києва, Дніпра, Житомира, Чопа, Ужгорода та інших міст, і стали внутрішньо переміщеними особами. За словами Ступака, це одна з цілей РФ. Адже тоді буде нове навантаження на бюджет, оскільки цим людям необхідно буде виплачувати допомогу. Крім того, бізнес закриється і не зможе сплачувати податки.

"Росія застосовує КАБи приблизно за таким принципом: не долетіла перша бомба – нічого страшного, долетить друга та третя. Це ж не ракета ціною в один чи кілька мільйонів доларів. Кинули один КАБ, другий, третій – і переорали всю землю. Нічого не лишається. І, на жаль, ми поки що нічого не можемо цьому протиставити", - йдеться в повідомленні.

КАБами тероризує Росія не тільки Харків, а й інші прифронтові міста Запоріжжя, Суми та Херсон, наголосив військовий експерт Роман Світан.

"Російська армія використовує такі авіабомби для атак по цивільних містах вже другий рік, а зараз вийшла на “серйозні” обсяги виробництва систем планування до них", - вказано в повідомленні.

За словами військового експерта, коли боєприпас матиме двигун та тепловий слід, його буде легше знищувати — за допомогою зенітно-ракетних комплексів та літаків-перехоплювачів.

"Українські міста та області будуть страждати від атак КАБами, поки ми не відсічемо можливість підходу російських літаків до кордонів", - пояснив військовий експерт.

Нагадаємо, що раніше командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-Ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко розповів, чи готується РФ до нового наступу на Харків. Він наголосив, що армія РФ намагається просуватися у Харківській області, аби взяти обласний центр під вогневий контроль. З його слів, окупанти можуть активізуватися в районі села Липці.

Туди вже завезли підрозділи з "кадирівцями", які будуть змушувати росіян виконувати бойові завдання. Москва хоче, аби їхні війська наблизились до Харкова і взяли під вогневий контроль окремі райони міста. Окрім того, ціллю РФ є Вовчанськ. Ворог хоче повністю окупувати його, щоб утворити плацдарм для просування військ на Куп'янському напрямку.

"Місто Вовчанськ майже стерто вщент, але Сили оборони утримують позиції, і більша частина міста під нашим контролем. У противника немає успіху в просуванні... В цьому вИпадку вони зможуть напрацьовувати можливості щодо форсування річки Оскіл, і, як наслідок, - окупації й правобережного Куп’янська, який є однією з панівних висот", - йдеться в повідомленні.

В ISW поки що не бачать візуальних підтверджень успіху ЗСУ в районі Липців. Водночас напередодні в ГУР України заявили про успішне звільнення лісу поблизу Липців, а автори проєкту Deep State оновили мапу бойових дій на Харківщині, де зазначили, що українські захисники відновили позиції на півночі області.

"Результат спланованих та сміливих дій українських розвідників — захоплення батальйонного району оборони противника, знищення 3 мотострілецьких батальйонів, загону «шторм» та розвідувальної роти 7 окремого мотострілецького полку 11 армійського корпусу зс рф. Також під час штурмових дій взято в полон чергових московитів, що допоможе повернути з російської неволі захисників України. Після зачистки 400 гектарів лісового масиву на північ від Липців становище загарбників на цьому відрізку фронту погіршене та близьке до безнадійного", - вказано в повідомленні.

Росія готується до удару

Тим часом Російська Федерація накопичує ракети на аеродромах базування стратегічної авіації. Це може свідчити про підготовку до обстрілів України. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у Telegram.

"На жаль, росія накопичує ракети на аеродромах базування стратегічної авіації. Борти типу Іл-76МД транспортують деталі, паливо і самі ракети. Також здійснюються перельоти бортів Ту-22м3 та Ту-95МС між аеродромами. Не виключено, що у ворога триває підготовка до ударів", - зазначив він.

Сотні ворожих ракет та дронів

Такі повідомлення звучать доволі моторошно, зважаючи на нещодавню заяву генерала-лейтенанта у відставці, ексзаступника начальника Генштабу ЗСУ Ігоря Романенка. В ефірі "КИЇВ24" він розповів, що Армія Російської Федерації спроможна завдати масованого удару по Україні сотнею безпілотників Shahed та сотнею ракет одночасно.

За словами Романенка, на жаль, у росіян є можливість сформувати й забезпечити масований удар по Україні. За його словами, масований удар — це до 100 “Шахедів” та ракет. Росіяни здатні одночасно випустити таку велику кількість повітряних цілей. І слід до цього готуватися.

Коли можлива масована атака?

Водночас секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко, зазначив, що Україна готується до масованих ударів російських агресорів із початком осінньо-зимового періоду. Про це він сказав на відкритті виставки "Енергетика в промисловості-2024" у Києві. Водночас він зазначив, що українська енергетика під час війни показала свою спроможність реалізувати інноваційні рішення і, попри все, наміри ворога знищити економіку України не досягають мети.

Росіяни перекидають авіацію до Білорусі

Нагадаю, що вересень став першим місяцем від початку війни, коли Росія щодня атакувала Україну “шахедами”. Усього ворог випустив 1339 ударних БПЛА, з яких збили 1107. Ще частину подавили засобами РЕБ. Втім, вночі проти 14 жовтня вперше за останні 48 діб ніч минула без "Шахедів" в Україні.

Стратегічна авіація Росії також залишалася неактивною. Окрім того, днями російські МіГ-31К перекинули до Білорусі. Перебазування носіїв аеробалістичних ракет "Кинджал" до РБ може свідчити як про бажання росіян зберегти ці літаки від ударів українських дронів, так і про намагання влаштувати провокації та тримати в напрузі українські Повітряні сили.

Таку думку висловив в ексклюзивному коментарі журналістці TSN.ua Аліні Туришин виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, експерт із російських гібридних впливів у світі Дмитро Жмайло. Він нагадав, що в серпні цього року Сили оборони України кілька разів уразили важливий для росіян аеродром СаваслЕйка, який знаходиться за 650 км від українського кордону і тоді, за різними джерелами, зокрема ГУР один МІГ-31К був знищений, а 5 цих літаків було пошкоджено.

Водночас експерт висловив сумнів, що російські МІГ-31К будуть застосовуватися для ударів по Україні з території Білорусі.

Терор “шахедами”

Примітно, що основне завдання щоденних російських атак “шахедами” — “засушити” українську систему протиповітряної оборони. Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

За його словами, ворог таким чином намагається витягнути максимальну кількість протиракет та визначити розташування засобів ППО.

Військовий експерт вважає, що російська армія вже готова до масованої атаки по Україні, і вона може статися будь-якої миті. Від останнього удару минув понад місяць і ворог накопичив понад сотню ракет за цей час.

Він зазначив, що в Росії можуть виробляти 15-20 “шахедів на добу. Зараз, за його словами, російська армія використовує безпілотники, які накопичила протягом літа. Однак після того, як в РФ закінчаться запаси на складах, там, ймовірно, працюватимуть “з коліс”.

Чи готова українська ППО до випробування “шахедами”?

оман Світан каже, що в українських сил ППО є механізми знищувати “шахеди”, не використовуючи велику кількість ракет.

Він вважає, що надалі українській армії варто “здешевити” протидію російським безпілотникам, адже ворог не збирається зменшувати темпи атак.

Нагадаємо, до Білорусі залетіли три ударні безпілотники "Шахед", якими російська армія атакує Україну.

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