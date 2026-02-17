ТСН у соціальних мережах

Одне з великих міст перебуває під масованою атакою дронів: є влучання

Олена Капнік
Одне з великих міст перебуває під масованою атакою дронів: є влучання

Вдень 17 лютого Суми опинилися під масованою атакою російських безпілотників. У місті сталися влучання. Наразі інформації про потерпілих немає.

Про це повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар.

“Місто перебуває під атакою ворожих безпілотників. Є вже декілька влучань. Зберігається загроза повторних ударів”, - наголосив чиновник.

Своєю чергою, очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров додав, що Сумська громада перебуває під масованою атакою російських безпілотників. З його слів, сталося кілька влучань по об’єктах цивільної інфраструктури в центральній частині міста.

Зауважимо, у Сумському районі від 08:44 лунають сирени. Повітряні сили попереджали про розвідувальні БпЛА поблизу міста, а також про безпілотники у напрямку обласного центру.

Новина доповнюється
