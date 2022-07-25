Одні регіони будуть зі спекою, інші - з дощами: прогноз погоди в Україні на вівторок, 26 липня

У вівторок, 26 липня, на сході та заході України ітмуть короткочасні дощі, а на Закарпатті та півдні очікується спека.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 26 липня у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях, вдень і на крайньому заході країни місцями очікується короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, на півдні країни до 20°, вдень 23-28°, у південній частині та західних областях 27-32°, на Закарпатті до 35°.

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26 липня у південній частині, більшості західних, Вінницькій та Житомирській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 26 липня буде сухо. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 25-27°.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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