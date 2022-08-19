Одні з найважчих днів від початку війни: у Харкові сьогодні оголосили жалобу за загиблими

У п'ятницю, 19 серпня, у Харкові - День скорботи.

Останні дві доби - вечір 17 серпня і ранок 18 серпня - стали одними з найважчих для Харкова від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Загинули люди, багато поранених, зокрема діти. Думаю, було б правильним сьогодні згадати всіх, чиї життя забрала війна, всіх, хто загинув у стінах свого будинку, на вулицях рідного міста, на полі бою. Їх згадуватимуть із теплом та любов'ю. Заплативши страшну ціну, ми станемо сильнішими, а ворожі ракети стануть купою іржі, яка роз'їсть своїх творців", - йдеться у повідомленні міського голови.

До слова, днями окупанти завдали потужних ударів по Харкову. Увечері 17 серпня ворог обстріляв Салтівський район. Приліт був біля житлової багатоповерхівки. Загинуло сім осіб. Вранці 18 серпня окупанти завдали ще одну серію ударів ракетами по місту. Внаслідок нічного ракетного удару по Харкову від росіян загинули 12 людей.

Як повідомлялося, зранку 19 серпня армія Російської Федерації вкотре обстріляла Харків. На світанку, о 05:44, окупанти завдали ударів по трьох районах міста. Під ударами опинилися Київський, Основ'янський та Немишлянський райони.

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