Одним пострілом - двох "зайців": у тимчасово окупованому Мелітополі пролунали два потужні вибухи, є загиблі окупанти

Увечері 5 березня 2023 року в тимчасово окупованому Мелітополі прозвучало два потужних вибухи на військових базах окупантів.

Про це в ефірі телемарафону заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Цю ж інформацію він поширив у соціальних мережах.

»Два потужних вибухи чули у північних районах міста. Вже є інформація, що знищено два об'єкти, де були розташовані росіяни", - додав Федоров.

За попередньою інформацією, загинули сотні ворожих солдатів. За словами очільника міста, точні цифри та повну інформацію про інцидент надасть Генштаб.

"Двома пострілами - одразу в двох ворожих «зайців» За попередньою інформацією два вечірні вибухи на тимчасово захопленій Мелітопольщині відмінусували одразу дві військові бази окупантів. Чекаємо на підтвердження від Генштабу ЗСУ", - уточнив інформацію Федоров у повідомленні у Telegram-каналі.

Нагадаємо, що раніше вибухи прогриміли в окупованих Мелітополі та Пологах.

До того ж окупанти риють підземні міста у Мелітопольському районі. Російські солдати готуються до оборони під час можливого наступу ЗСУ – будують декілька ліній оборони та бункери. Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

Водночас у Мелітополі окупанти чіпляються до дівчат-підлітків та жінок.

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