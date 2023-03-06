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Одним пострілом - двох "зайців": у тимчасово окупованому Мелітополі пролунали два потужні вибухи, є загиблі окупанти

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Одним пострілом - двох "зайців": у тимчасово окупованому Мелітополі пролунали два потужні вибухи, є загиблі окупанти

Фото: Associated Press

Увечері 5 березня 2023 року в тимчасово окупованому Мелітополі прозвучало два потужних вибухи на військових базах окупантів.

Про це в ефірі телемарафону заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Цю ж інформацію він поширив у соціальних мережах.

»Два потужних вибухи чули у північних районах міста. Вже є інформація, що знищено два об'єкти, де були розташовані росіяни", - додав Федоров.

За попередньою інформацією, загинули сотні ворожих солдатів. За словами очільника міста, точні цифри та повну інформацію про інцидент надасть Генштаб.

"Двома пострілами - одразу в двох ворожих «зайців» За попередньою інформацією два вечірні вибухи на тимчасово захопленій Мелітопольщині відмінусували одразу дві військові бази окупантів.  Чекаємо на підтвердження від Генштабу ЗСУ", - уточнив інформацію Федоров у повідомленні у Telegram-каналі. 

Нагадаємо, що раніше вибухи прогриміли в окупованих Мелітополі та Пологах

До того ж окупанти риють підземні міста у Мелітопольському районі. Російські солдати готуються до оборони під час можливого наступу ЗСУ – будують декілька ліній оборони та бункери. Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

Водночас у Мелітополі окупанти чіпляються до дівчат-підлітків та жінок

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Дата публікації
Перегляди
1068
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