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Одним пострілом посіяв паніку: український танк вступив в бій з колоною техніки окупантів (відео)

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Одним пострілом посіяв паніку: український танк вступив в бій з колоною техніки окупантів (відео)

Getty Images

Танк застопорив окупантів, вони сповільнилися, що дало можливість для ЗСУ вдарити по них з артилерії.

У селі Нова Басань Чернігівської області один український танк вступив у бій з колоною бронетехніки окупантів.

Відео бою виклали в Мережі.

На кадрах видно, що український танк Т-64 обрав вигідну позицію між будовами. Його не видно з дороги, якою прямує техніка окупантів.

Екіпаж робить влучний постріл, а рашисти впадають в ступор і починають хаотично гатити в різні боки, не розуміючи, звідки в них стрішляють.

Знищивши БТР-82 ЗС РФ, танк посіяв серед них паніку серед окупантів, вони сповільнилися, що дало можливість для ЗСУ вдарити по них з артилерії.

Нагадаємо, що Повітряні Сили ЗСУ збили вісім крилатих ракет російських окупантів.

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