Одним пострілом посіяв паніку: український танк вступив в бій з колоною техніки окупантів (відео)

Одним пострілом посіяв паніку: український танк вступив в бій з колоною техніки окупантів (відео)

Танк застопорив окупантів, вони сповільнилися, що дало можливість для ЗСУ вдарити по них з артилерії.

У селі Нова Басань Чернігівської області один український танк вступив у бій з колоною бронетехніки окупантів.

Відео бою виклали в Мережі.

На кадрах видно, що український танк Т-64 обрав вигідну позицію між будовами. Його не видно з дороги, якою прямує техніка окупантів.

For those who wrote T-64 had poor performance

See how this tank is positioned

From the road it's covered by buildings from all sides

The angle of fire is incredibly small, and target is visible for only a split second before firing

Giving conditions the performance is excellent pic.twitter.com/dCYrx83U2F — Boba123 (@Boba12340769066) April 5, 2022

Екіпаж робить влучний постріл, а рашисти впадають в ступор і починають хаотично гатити в різні боки, не розуміючи, звідки в них стрішляють.

Знищивши БТР-82 ЗС РФ, танк посіяв серед них паніку серед окупантів, вони сповільнилися, що дало можливість для ЗСУ вдарити по них з артилерії.

Нагадаємо, що Повітряні Сили ЗСУ збили вісім крилатих ракет російських окупантів.

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