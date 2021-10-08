"Одним ворогом менше": скандальна "слуга народу" Третьякова відреагувала на смерть Полякова у партійному чаті

Її можуть відсторонити від засідання.

Лідер партії "За майбутнє", народний депутат Ігор Палиця повідомив, що у партійному чаті "Слуги народу" після смерті нардепа Атона Полякова з'явилося повідомлення: "одним ворогом менше". Його, за словами Палиці, у чаті написала керівниця Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, член фракції "Слуга народу" Галина Третьякова.

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Про це він заявив 8 жовтня з трибуни Верховної Ради.

"Ми хочемо звернутися в першу чергу до фракції "Слуга народу". Тільки що у вашому партійному чаті керівник комітету, який має піклуватися про людей, дітей, пані Третьякова написала, що "одним ворогом менше" - про смерть Антона Полякова. Я хотів би попросити вас, шановна фракція "Слуги народу", зробити висновок зі слів пані Третьякової. Вона всім відома відношенням до дітей, до людей, до країни. Я вважаю, що це неприпустимо. Яким би політичним опонентом чи людиною не був пан Антон Поляков, померла людина. Звичайна людина. Крім того, наш колега по парламенту", - наголосив Палиця.

Він також звернувся до першого заступника голови парламенту Руслана Стефанчука з проханням зробити моральні висновки.

Водночас народна обраниця Галина Третьякова, реагуючи на слова Палиці, заявила: "У мене два зауваження. Перше зауваження: звідки "За "майбах" знають про те, що пишуть у чаті "Слуга народу"? Це раз. А по-друге, коли люди, які боряться за свободу слова, яка гарантована кожній людині тут у залі Конституцією, вважають, що вони можуть накидати комусь якісь платки на рота, то мені здається, що позор - це вам".

На виступ Третьякової відреагував Стефанчук та попросив її вимкнути мікрофон. "Вимкніть, будь ласка, мікрофон! Шановні колеги! Життя кожної людини є вищою соціальною цінністю. Так гарантує стаття третя Конституції України. І давайте припинимо на цьому будь-які спекуляції! А свобода слова у тому числі означає відповідальність за те, що говорить кожен з нас. Дякую, шановні колеги. Давайте на цьому поставимо крапку", - наголосив перший заступник голови Верховної Ради та додав, що регламентний комітет розгляне відсторонення пані Третьякової від засідання, а у подальшому, можливо, і від посади голови комітету.

Своєю чергою член фракції "Слуга народу", нардеп Давид Арахамія перепросив за колегу та висловив свої співчуття. "Я хочу публічно вибачитися в першу чергу перед членами родини, перед близькими вже загиблого покійного нашого колеги. Як кажуть, про покійних ми говоримо тільки хороше або нічого. Я хочу, щоб ми влаштували хвилину мовчання. Великі співчуття в тому числі колегам з фракції "За майбутнє" і, звичайно, усім колегам у Верховній Раді", - сказав Арахамія.

Нагадаємо, поліція знайшла мертвим народного депутата Антона Полякова уночі 8 жовтня. Політика виявили патрульні, які зупинили автомобіль таксі, в якому він їхав пасажиром, за порушення правил дорожнього руху. За попередньою інформацією, чоловікові стало зле в автівці. У Київській прокуратурі назвали причину смерті нардепа Полякова - за результатами розтину, смерть народного депутата настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Нардеп Палиця заявив, що у чаті "Слуги народу" після смерті Полякова з'явилося повідомлення: "одним ворогом менше"

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