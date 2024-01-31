"Самими криками ні**ра не зробиш": військовий емоційно звернувся до майбутніх призовників (відео)

Воїн 1 ОБрСпП на псевдо "Хонда", розповідаючи про свій бойовий шлях, загрозу ворожих дронів, мотивацію та емоційне навантаження на війні, заявив про необхідність мотивування українців до захисту країни, а також важелі впливу на ухилянтів.

Про це йшлося в інтрев'ю бійця, яке оприлюднила 1 Окрема Бригада Спеціального Призначення ім. Івана Богуна.

"А цим хлопцям, що зараз ідуть, я не знаю, що сказати. Просто нас все менше і менше стає вже, а вони далі і далі лізуть. Просто потім дивитися, як там Ірпінь, Буча... Будуть гвалтувати твою жінку, то краще тоді загинути, щоб цього не бачити..." – сказав воїн.

За його словами, тих людей, які бояться йти до лав ЗСУ потрібно мотивувати.

"А якщо йому тут не подобається, тільки він кричить, що "я за Україну", то одними криками ні**ра не зробиш. А якщо не подобається, то на**р їх звідси виселяти", – емоційно висловився воїн.

Тим часом юрист прокоментував ситуацію із покаранням ухилянтів. За його словами, блокування коштів на рахунках ухилянтів, яке планують запровадити у новому законопроєкті про мобілізацію, може "покласти" судову систему.

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