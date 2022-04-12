"Одній дівчинці 9, іншій 11 років, зашивали", - психологиня про зґвалтованих у Бучі російськими солдатами дітей

Обидві дівчинки зараз у безпеці, разом із батьками, і проходять терапію.

Під час окупації населенних пунктів на Київщині окупанти ґвалтували жінок та дітей. З двома дівчатками 9 та 11 років зараз працюють психологи.

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Про це розповідає "Бабель".

Психологиня та психіатриня Лілія Шакалова розповідає, що до неї звернулися батьки двох зґвалтованих російськими окупантами на Київщині дівчаток. Зараз вона надає їм психологічну допомогу.

"Одній дівчинці 9, другій 11 років. Та, що девʼять, дуже розірвана. Дуже страшно. Її уже зашили. Друга — підозрюють, що вона може бути вагітна, бо в неї уже були місячні, а зараз немає. Але це може бути тому, що вона перенервувала. За нею спостерігає гінеколог. Одну дівчинку зашили ще там, на місці, лікарка знайшлася", - розповідає психологиня.

За її словами, одну дівчинку зґвалтували в Бучі, коли її мама з іншими дорослими та дітьми пішли по воду. Дівчинка та ще одна дитина залишилися. Тоді в будівлю увірвалися російські окупанти і зґвалтували її та побили жінку, яка перебувала поруч.

"Повернулася мама [зґвалтованої дитини], а та жінка, яку били, показує: "Тихо, тихо, не лякай дитину", у неї пальці біля рота. Бо мама побачила свою скривавлену дитину і хотіла кричати. А мала каже: "Мама, болить, мама, дуже боляче". Це 9-річна дитинка. А друга дитинка, 11-річна, в неї немає батька. Вони жили з бабусею. Ґвалтували в неї на очах, вона кричала, її вдарили по обличчю, страшне було", - говорить психіатриня.

Зараз її завдання як фахівця відокремити сексуальне життя від того, що з ними сталося. обидві дівчинки зараз у безпеці.

Нагадаємо, 8 квітня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що російські військові викрали понад 120 тис. українських дітей. Декого з них зґвалтували: у Бучі – 11-річного хлопчика та 14-річну дівчинку, після чого вона завагітніла.